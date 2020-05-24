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Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz'den Ramazan Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:17:47 -
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz'den Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Akyüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramına buruk girseler de sağlıklı günlerin yakın olduğunu ifade etti.

Akyüz, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle bu bayramı evde geçirdiğimiz için hüzünlüyüz. Ama inşallah bugünler de geçecek, sağlıklı yine bir arada geçireceğimiz bayramlar göreceğiz. Bu vesileyle bayramın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; sporcu ailelerimizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum."

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