Türkiye tarih yazıyor! Dünyada 5, Türkiye'de 2 tane
AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’na ilişkin paylaşımda bulundu.
yeniakit Ankara
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak.
AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Dev bir eser daha Denizden gökyüzüne #RizeArtvinHavalimanı 20 yılda 32’inci havalimanımız. Dünyanın 5. TR’nin 2. denize dolgu havalimanı, yılda 3 milyon yolcu kapasitesi, Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'ndeki "ön yükleme" tekniği vs. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.