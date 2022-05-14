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Aktüel Türkiye tarih yazıyor! Dünyada 5, Türkiye'de 2 tane
Aktüel

Türkiye tarih yazıyor! Dünyada 5, Türkiye'de 2 tane

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’na ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 14:44:00 -
Türkiye tarih yazıyor! Dünyada 5, Türkiye'de 2 tane

 yeniakit  Ankara 

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Dev bir eser daha Denizden gökyüzüne #RizeArtvinHavalimanı 20 yılda 32’inci havalimanımız. Dünyanın 5. TR’nin 2. denize dolgu havalimanı, yılda 3 milyon yolcu kapasitesi, Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'ndeki "ön yükleme" tekniği vs. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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