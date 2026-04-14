TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Madde 1- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN TAPU BİLGİLERİ VE İMAR DURUMU

Ana taşınmaz bilgileri

Maliki : TKİ Genel Müdürlüğü

İli : Ankara

İlçesi : Çankaya

Mahalle/Köyü : Emek

Ada No : 6124

Parsel No : 26

Yüzölçümü : 1.292,00

Cinsi : Kargir Apartman

Bağımsız bölüm bilgileri

Niteliği : Büro

Arsa Payı :

Blok No : 29/A

Bulunduğu Kat : -

Bağımsız Bölüm No : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Tapudaki şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

Özellikleri :Ekspertiz raporunda, tapu kaydında, ilanda ve dosyasında belirtilen özelliklere sahiptir. Ayrıca İdare tarafından yaptırılan Deprem Performans Analizi (TBDY 2018’ e göre) sonuçları güçlendirme ya da yıkım şeklindedir.

Madde 2- İHALE TARİHİ

Yukarıda tapu kaydı bilgileri verilen taşınmaz Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 06/05/2026 Çarşamba günü saat 10:00’ da yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 3- İHALE YERİ VE USULÜ

İhale, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü hizmet binası Hipodrom Caddesi No:12 Yenimahalle/Ankara adresinde, TKİ Taşınmaz Mal, Satış, Trampa ve Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması Hakkında Yönerge hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 4- TAHMİN EDİLEN BEDEL

a. İhale konusu taşınmazın tahmin edilen bedeli: 173.485.000,00 TL (YüzyetmişüçmilyondörtyüzseksenbeşbinTürk Lirası)’dir.

b. İstekliler bu bedellerin altında teklif veremezler. Tahmin edilen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5- ŞARTNAMENİN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

İstekliler Şartnameyi aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı şartnameyi alması zorunludur.

a) Şartnamenin satış bedeli (KDV Dahil) 3.000,00 TL (ÜçbinTürkLirası)’dir

b) Şartnamenin görülebileceği ve alınabileceği yer:

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel No: (0312) 540 10 00

Madde 6- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,

b) İkametgâh belgesi,

c) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğunu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir Makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yetkililerini de gösterir noter tasdikli imza sirküleri,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Şartname ekinde yer alan (EK-1) Teklif Mektubu,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde Şartname ekinde yer alan (EK-2) Ortak Girişim Beyannamesi,

i) Bu Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

j) Şartnamenin satın alındığına dair belge,

Madde 7- GEÇİCİ TEMİNAT :

İstekliler birinci teklif bedellerinin % 3 ‘ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Bu orandan daha az tutarda geçici teminat veren istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam geçici teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre, tekliflerin geçerlilik süresi olan 180 günden en az 30 takvim günü fazla olmalıdır. Bu tarih, 01/12/2026 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler İdare tarafından, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 8- İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 no.lu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde [email protected] mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Madde 9- TKİ İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

