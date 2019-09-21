0553 313 94 23

Türkiye hala darbecilerle hesaplaşamadı! 28 Şubat'ın darbeci paşalarına ödül gibi ceza!

Doksanlı yılların sonuna damgasını vuran 28 Şubat'ta etkili olan komutanlar, ev hapsinde Bodrum'daki villalarında kalıyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 21:30
Türkiye hala darbecilerle hesaplaşamadı! 28 Şubat'ın darbeci paşalarına ödül gibi ceza!

Kamuoyunda 28 Şubat post modern darbesi olarak bilinen, 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlayan ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın istifasıyla sonuçlanan süreç dolayısıyla yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan paşaların önemli bir kısmı Bodrum'da yaşıyor. Kendilerine ait villalarda gözden ırak yaşayan paşaların faydalandıkları Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmezken, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, kendi adını taşıyan cadde üzerinde bulunan villasında yaşıyor.

Müebbet hapisleri ev hapsine çevrildi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral Çetin Doğan, Erol Özkasnak’ın da aralarında bulunduğu birçok paşanın, Bodrum’da yaşadıkları öğrenildi. Kendilerine ait villalardan pek çıkmayan eski paşalar hakkında mahkeme müebbet hapis cezası vermiş, sanıkların yaş ve sağlık durumları nedeniyle cezaları yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol gereği karakola imza verme zorunluluğuna dönüştürülmüştü. Emekli paşaların, nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmiyor.

28 Şubat hakkında

Kamuoyunda ‘28 Şubat post modern darbesi’ olarak bilinen olay, 28 Şubat 1997’de Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlamış ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın istifasıyla sonuçlanan bir süreç yaşanmıştı. Milli Güvenlik Kurulu’ndan o dönem çıkan 18 maddelik bildiride, ordunun hükümete laiklik konusunda sert uyarıları yer alıyordu.

Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonrası 2013’te açılan davada 28 Şubat döneminden sorumlu tutulan paşalar, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Yargılama sonucu dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı başta olmak üzere; Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Kemal Gürüz, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türker’e ceza verilmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 21:30
  1. Ankara
  2. Milli Güvenlik Kurulu
  3. 28 Şubat post modern darbesi
  4. Necmettin Erbakan
  5. Darbeleri Araştırma Komisyonu
  6. 28 Şubat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye hala darbecilerle hesaplaşamadı! 28 Şubat'ın darbeci paşalarına ödül gibi ceza!
    1. Türkiye hala darbecilerle..
    2. Meteoroloji'den 4 il için flaş uyarı!
    3. Kavanoz kapakları yok satıyor!
    4. İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuç ve..
    5. Hamileler ciğer, işkembe, kokoreç..
    6. Adana Demir Bursaspor maçı kaç kaç..
    7. Çoklu organ yetmezliği nedir? Çoklu..
    8. Fransa'da ortalık savaş alanına döndü!
    9. Başsavcılıktan Demirtaş haberlerine..
    10. Bağdat IKBY’nin ihraç ettiği petrolü..
    11. City çıldırdı! 8 farkla kazandılar
    12. ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
    13. 'Analarımızın yüreğindeki ateş, terörü..
    14. Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip
    15. Paçavralar, 'hafızlık' eğitiminden..
    16. Abdestin tıbbi faydaları nelerdir?
    17. Sınırda terör örgütü YPG/PKK'dan sinsi..
    18. Kayserispor Denizlispor maçı kaç kaç..
    19. Fırındaki beklemiş yağ kiri nasıl çıkar?
    20. Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem!
    21. Fenerbahçe Ankaragücü maçı ilk 11'leri
    22. Dünya ikincisi olan milli güreşçimiz..
    23. İnsansız atış platformu "mini tank"a..
    24. Sodalı kek nasıl yapılır? İşte, sünger..
    25. Yerli pikap otomobilin adı ne konuldu?
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat kullandı!..
    27. Elma çayı nasıl yapılır? Elma çayının..
    28. Mısır'daki protestolar dünya..
    29. ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller..
    30. Pratik elmalı kek nasıl yapılır?..
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isimden açıklama: Mağdurum
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan isimden açıklama: Mağdurum
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin