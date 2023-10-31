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Ekonomi Türkiye Finans Yönetim Kurulu'na yeni üye
Ekonomi

Türkiye Finans Yönetim Kurulu'na yeni üye

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:56:00 -
Türkiye Finans Yönetim Kurulu'na yeni üye

Saudi National Bank'ta (SNB) Operasyonel Risk Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Mazen Ali E Aldhabi, Türkiye Finans Katılım Bankası'na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Türkiye Finans açıklamasına göre, 25 Ekim 2023 itibarıyla görevine başlayan Aldhabi, aynı zamanda Türkiye Finans'ta Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirildi.

Bankacılık ve işletme alanında 16 yıllık mesleki deneyime sahip olan Aldhabi, 2002 yılında Kral Abdulaziz Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2005 yılında aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini ve 2007 yılında Brunel Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Aldhabi, kariyerine 2007 yılında Saudi Fransi Bank'ta kıdemli müfettiş olarak başladı. Aldhabi, 2009 yılında The National Commercial Bank (NCB) bünyesine Operasyonel Risk Kıdemli Müdürü olarak katıldı.

Aldhabi, NCB'nin 2021 yılında Samba Financial Group ile birleşerek Saudi National Bank ticaret unvanını aldığı SNB'de, 2014 yılından bu yana operasyonel risk genel müdür yardımcısı, 2016 yılından bu yana uyum komitesi üyesi, 2018 yılından bu yana yeni ürün ve hizmetler komitesi başkanı ve 2019 yılından bu yana da fraud komitesi üyesi olarak görevini sürdürüyor.

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