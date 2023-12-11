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Resmi İlanlar TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN
Resmi İlanlar

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-11 00:01:00 -

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/10/2019 tarih ve 21-765 no’lu karar, 09.07.2020 tarih ve 14-674 no’lu karar, 12.03.2018 tarih ve 5-133 no’lu karar, 09.07.2022 tarih ve 14-663 no’lu karar, 29.05.2019 tarih ve 11-428 no’lu karar, 27.11.2019 tarih ve 25-920 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1085 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1068 no’lu karar, 13.12.2019 tarih ve 26-979 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ADI SOYADI BABA ADI
ÇAT BOZYAZI 142 30 OSMAN ÖZEN DURSUN
ÇAT BOZYAZI 142 23 OSMAN ÖZEN DURSUN
ÇAT BOZYAZI 142 23 HÜSEYİN ÖZEN DURSUN
ÇAT BOZYAZI 142 23 MİKAİL ÖZEN ÖMER
ÇAT BOZYAZI 142 24 SALİH ZEKİ ÖZEN HALİT
ÇAT BOZYAZI 142 24 CEVRİYE IŞIK HALİT
ÇAT BOZYAZI 142 24 MEHMET BAYRAM MAHMUT
ÇAT BOZYAZI 142 32 ELBEĞİ KILIÇ RÜSTEM
ÇAT BOZYAZI 142 16 MEHMET KILIÇ HÜSEYİN
ÇAT BOZYAZI 142 15 ELBEĞİ KILIÇ RÜSTEM
ÇAT BOZYAZI 142 9 EDİP BAYRAM MEHMET
ÇAT BOZYAZI 142 9 BAHATTİN BAYRAM MEHMET
ÇAT BOZYAZI 142 9 HAMİT BAYRAM MEHMET
ÇAT BOZYAZI 142 6 MELEK HALİS HASAN
ÇAT BOZYAZI 142 6 ELANUR YILDIZ (BİNGÖL) HASAN
OLTU SÜLÜNKAYA 139 714 FEYYAZ CANPOLAT  MEHMET 
OLTU SÜLÜNKAYA 104 14 SEYYAF BEDİR  MEHMET 
OLTU SÜLÜNKAYA 105 9 ASLAN ALKAN  MEHMET 
OLTU SÜLÜNKAYA 105 10 DURSUN MURAT YEŞİLYURT  İSMAİL 
OLTU SÜLÜNKAYA 105 11 YASİN YEŞİLYURT  İBRAHİM 
OLTU SÜLÜNKAYA 104 9 ŞAHİSTAN YEŞİLYURT  NASİF 
OLTU SÜLÜNKAYA 104 1 MEYREM NAZİRE KAYA  MUHİBBİ 
OLTU SÜLÜNKAYA 103 7 RAZİ ALKAN  AHMET 
OLTU SÜLÜNKAYA 103 6 SÜLEYMAN ALKAN  RIZA 
OLTU SÜLÜNKAYA 101 2 MEHMET GÜMÜŞSOY  ZÜLAL 
OLTU SÜLÜNKAYA 101 4 ALİ CANPOLAT  İBRAHİM 
OLTU SÜLÜNKAYA 101 27 KAHRİMAN BEDİR  MEHMET 
OLTU SÜLÜNKAYA 101 29 HİLMİ BEDİR  HASAN 
OLTU SÜLÜNKAYA 101 12 VEHBİ TUNÇ  İBRAHİM 
OLTU SÜLÜNKAYA 102 16 GÜLİNAZ YİGİT  HACI SAİT 
OLTU SÜLÜNKAYA 102 16 HASAN SEZGİN  İSMET 
OLTU SÜLÜNKAYA 102 17 YAŞAR YİĞİT  MARİF 
OLTU SÜLÜNKAYA 134 2 YAŞAR YİĞİT  MARİF 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1157 RAMİS YEŞİLYURT  ŞAHİN 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1154 ŞAHMERDAN YEŞİLYURT  NASİF 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1078 ALİ CANPOLAT  İBRAHİM 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1076 YASİN YİGİT  İLYAS 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1158 HACİ CANPOLAT  MUHİTTİN 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1156 GÜLİNAZ YİGİT  HACI SAİT 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1156 HASAN SEZGİN  İSMET 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1121 ŞÜKRÜ CANPOLAT  RÜŞTÜ 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1120 AHMET YALÇİN  ZÜLFİ 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1120 CEMAL YALÇİN  ZÜLFİ 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1120 REMZİ YALÇİN  ZÜLFİ 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1114 GÜLİNAZ YİGİT  HACI SAİT 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1114 HASAN SEZGİN  İSMET 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1113 HACİ CANPOLAT  MUHİTTİN 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1111 RECEP ALKAN  MEHMET 
OLTU SÜLÜNKAYA 139 1110 YASİN YİGİT  İLYAS 
OLTU GÜRYAPRAK 127 3 AHMET YİGİT  DURSUN 
OLTU GÜRYAPRAK 127 6 İLHAMİ DEMİR  ŞAHİSTAN 
OLTU GÜRYAPRAK 119 2 ŞEFİK YILDIRIM  MEHMET 
OLTU GÜRYAPRAK 119 3 ŞAHİN YÜCEL  MOLLA ALİ 
OLTU GÜRYAPRAK 127 8 MÜCEDDİL YİGİT  İKRAM 
OLTU GÜRYAPRAK 127 9 MEHMET YİGİT  HAKKI 
OLTU GÜRYAPRAK 127 9 MUZAFFER YİGİT  HAKKI 
OLTU GÜRYAPRAK 127 9 REMEZAN YİGİT  HAKKI 
OLTU GÜRYAPRAK 127 11 MURAT DEMİR  HİMMET 
OLTU GÜRYAPRAK 127 11 NURİ DEMİR  HÜMMET 
OLTU GÜRYAPRAK 127 11 RECEP DEMİR  HİMMET 
OLTU KAYAALTI 102 379 ŞAHATTİN ALKAN  İMDAT 
OLTU KAYAALTI 102 45 CİHAT YILDIZ  ABİT 
OLTU KAYAALTI 102 26 RESUL YILDIZ  EFLATUN 
OLTU KAYAALTI 102 24 ABDULLAH YILDIZ  HİMMET 
OLTU KAYAALTI 102 371 ABDURRAHİM AKYÜZ  ABDULKERİM 
OLTU KAYAALTI 102 71 MUZAFFER GÖZÜTOK  BEKTAŞ 
OLTU KAYAALTI 102 72 ABUBEKİR GÖZÜTOK  FAZİL 
OLTU KAYAALTI 102 72 HALİL GÖZÜTOK  FAZİL 
OLTU KAYAALTI 102 90 HADİCE GÖZÜTOK  RAMİS 
OLTU KAYAALTI 102 92 HADİCE GÖZÜTOK  RAMİS 
OLTU KAYAALTI 102 102 MEHMET ÇALIŞKAN  BAHATTİN 
OLTU KAYAALTI 126 4 HAFİZ AKYÜZ  HİCABİ 
OLTU KAYAALTI 126 4 TEMEL AKYÜZ  HİCABİ 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1151 SERVET ALKAN  ABUZER 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1152 İBRAHİM ALKAN  ABUZER 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1156 ŞAHATTİN ALKAN  İMDAT 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1160 ALİ ALKAN  ABUZER 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1131 İSMAİL ALKAN  AHMET 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1121 HİMMET ALKAN  İMDAT 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1120 HİLMİ AKTÜRK  SÜLEYMAN 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1120 KÜÇÜKAĞA AKTÜRK  SÜLEYMAN 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1120 RESUL AKTÜRK  SÜLEYMAN 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1114 ALİ ALKAN  ABUZER 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1113 SEVİM ARSLAN  SERVET 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1111 MUZAFFER ALKAN  BEKİR 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1111 ŞAKİR ALKAN  BEKİR 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1232 İBRAHİM AKTÜRK  RESUL 
OLTU ELMADÜZÜ 129 1 KÜÇÜKAĞA AKTÜRK  SÜLEYMAN 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1108 HİLMİ AKTÜRK  SÜLEYMAN 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1227 İSMAİL ALKAN  AHMET 
OLTU ELMADÜZÜ 101 1223 ŞAHATTİN ALKAN  İMDAT 
OLTU ELMADÜZÜ 101 540 HALİME TOSUN  CASİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 540 HESNA AKŞAM  KURBAN 
OLTU ELMADÜZÜ 101 540 RESİDE YILDIRIM  CASİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 540 SALİME YILDIRIM  CASİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 548 KASIM YILDIRIM  HAŞİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 539 CİHAT AYDIN  BEKTAŞ 
OLTU ELMADÜZÜ 101 539 ESENNUR ÖZTÜRK  CAVİT 
OLTU ELMADÜZÜ 101 539 GENCAY AYDIN  CAVİT 
OLTU ELMADÜZÜ 101 539 MÜNEVVER YEŞİLYURT  BEKTAŞ 
OLTU ELMADÜZÜ 101 539 YAŞAR AYDIN  BEKTAŞ 
OLTU ELMADÜZÜ 101 371 HALİL YILDIRIM  RESUL 
OLTU ELMADÜZÜ 101 370 HAŞİM YILDIRIM  RESUL 
OLTU ELMADÜZÜ 101 369 NİYAZİ YILDIRIM  RESUL 
OLTU ELMADÜZÜ 101 368 RESUL YILDIRIM  CASİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 367 MUHAMMET HANEFİ YILDIRIM  BAHRİ 
OLTU ELMADÜZÜ 101 400 RESUL YILDIRIM  CASİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 400 YASİN YILDIRIM  CASİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 401 KASIM YILDIRIM  HAŞİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 402 BAYRAM YILDIRIM  BAHRİ 
OLTU ELMADÜZÜ 101 404 YASİN YILDIZ  AHMET 
OLTU ELMADÜZÜ 101 409 HALİME TOSUN  CASİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 409 HESNA AKŞAM  KURBAN 
OLTU ELMADÜZÜ 101 409 SALİME YILDIRIM  CASİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 409 ŞENGÜL YEŞİLYURT  CASİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 409 YASİN AKŞAM  İSMAİL 
OLTU ELMADÜZÜ 101 405 MUSTAFA YILDIZ  AHMET 
OLTU ELMADÜZÜ 101 408 AYŞE AY  FEHMİ 
OLTU ELMADÜZÜ 101 408 RAHMİ AKŞAM  REHİM 
OLTU ELMADÜZÜ 101 408 SALİHA AKŞAM  BAHRİ 
OLTU ELMADÜZÜ 101 408 SELAMİ AKŞAM  FEHMİ 
OLTU ELMADÜZÜ 101 391 İLYAS YEŞİLYURT  ASLAN 
OLTU ELMADÜZÜ 101 395 FAZLİ YEŞİLYURT  ASLAN 
OLTU ELMADÜZÜ 101 394 BAYRAM YEŞİLYURT  OSMAN 
OLTU ELMADÜZÜ 101 394 HAŞİM YEŞİLYURT  OSMAN 
OLTU ELMADÜZÜ 102 17 KAZİM YILMAZ  NUMAN 
OLTU ELMADÜZÜ 102 19 ALİ YILMAZ  NUMAN 
OLTU ELMADÜZÜ 102 18 ALİ YILMAZ  NUMAN 
OLTU ARITAŞ 101 142 YUNUS BEKTAŞ  TEMEL 
OLTU ARITAŞ 101 131 OSMAN ŞAKAR  MUHİTTİN 
OLTU ARITAŞ 101 111 YUSUF ZİYA BEKTAŞ  ARİF 
OLTU ÇANAKPINAR 101 690 EMİN ATMACA  ASLAN 
OLTU ÇANAKPINAR 101 686 YILMAZ YILMAZ  TOSUN 
OLTU ÇANAKPINAR 101 685 YILMAZ YILMAZ  TOSUN 
OLTU ÇANAKPINAR 101 683 NİHAT ALBAYRAK  RASİM 
OLTU ÇANAKPINAR 101 678 NİHAT ALBAYRAK  RASİM 
OLTU ÇANAKPINAR 101 679 RESUL ALBAYRAK  SÜLEYMAN 
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 AKIN ALA  MURAT 
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 ALİ NİHAT ALA  AĞAALİ 
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 FUAT ALA  AGA ALİ 
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 İKBAL ALA  MURAT 
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 MÜRÜVVET ALA  RAHİM 
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 RUKİYE ALA  BAHRİ 
OLTU ÇANAKPINAR 101 676 TURAN ALA  MURAT 
OLTU ÇANAKPINAR 101 675 CELAL BEDİR  OSMAN 
OLTU ÇANAKPINAR 101 674 ŞAHMER BEDİR  OSMAN 
OLTU ÇANAKPINAR 101 672 CELAL BEDİR  OSMAN 
OLTU ÇANAKPINAR 101 670 MELAHAT TOSUN  ALİ 
OLTU ÇANAKPINAR 101 670 SERFİNAZ ALA  RAHİM 
OLTU ÇANAKPINAR 101 670 ŞEVKET ALA  ALİ 
OLTU ÇANAKPINAR 101 662 ALİ NİHAT ALA  AĞAALİ 
OLTU ÇANAKPINAR 101 662 FUAT ALA  AĞA ALİ 
OLTU ÇANAKPINAR 101 662 MURAT ALA  AĞA ALİ 
OLTU ÇANAKPINAR 101 662 RUKİYE ALA  BAHRİ 
OLTU ÇANAKPINAR 101 293 VEYSEL UYSAL  MEVLÜT 
OLTU DEREBAŞI 166 671 CASİM YEŞİLYURT  YAHYA 
OLTU DEREBAŞI 166 615 MUSTAFA ÖZTÜRK  KEMAL 
OLTU DEREBAŞI 166 609 CELAL ÖZTÜRK  SOSAN 
OLTU DEREBAŞI 126 133 SEMETTİN ALTAŞ  SÜLEYMAN 
OLTU DEREBAŞI 166 588 EKREM YILMAZ  MÜRSEL 
OLTU DEREBAŞI 166 588 MUHARREM YILMAZ  MÜRSEL 
OLTU DEREBAŞI 166 586 ADEM ALTUNSOY  TAHSİN 
OLTU DEREBAŞI 166 586 ASİM ALTUNSOY  TAHSİN 
OLTU DEREBAŞI 166 586 NASİM ALTUNSOY  TAHSİN 
OLTU DEREBAŞI 166 585 FAZİL DÜLEK  SIRRI 
OLTU DEREBAŞI 126 126 YILMAZ AKBULUT  NURETTİN 
OLTU DEREBAŞI 166 584 ŞAKİR ALTUNKAYNAK  ÖMER 
OLTU DEREBAŞI 166 570 DURSUN ALTUNKAYNAK  ÖMER 
OLTU DEREBAŞI 126 119 MEHRALİ ETEGÜL  ARİF 
OLTU DEREBAŞI 166 569 ÖMER YILMAZ  HİMMET 
OLTU DEREBAŞI 166 567 SEMETTİN ALTAŞ  SÜLEYMAN 
OLTU DEREBAŞI 102 2 MİRZA YEŞİLYURT  İDRİS 
TORTUM İNCEDERE 155 55 SUDURET ÇINAR HALİT
TORTUM İNCEDERE 155 55 SELAHATTİN BİNDEL İDRİS
TORTUM İNCEDERE 144 45 OSMAN KARAKELLE NİYAZİ
TORTUM İNCEDERE 144 68 SELAHATTİN BİNDEL İDRİS
TORTUM İNCEDERE 116 3 MUHARREM ÇAKMAK HALİL
TORTUM İNCEDERE 118 60 HALİL ÇELİK MAKSUT
TORTUM İNCEDERE 120 10 SELAHATTİN BİNDEL İDRİS
TORTUM ÇARDAKLI 125 2 SAİME KARAKELLE (AKDAŞ) AHMET
TORTUM ÇARDAKLI 125 2 MERYEM KARAKELLE (AKPINAR) AHMET
TORTUM ÇARDAKLI 125 3 FATMA ERKALEM (KÜÇÜK) MAHMUT
TORTUM ÇARDAKLI 125 7 AYİŞE GÜNEŞ (SAĞLAM) AŞUR
TORTUM ÇARDAKLI 125 7 FERİDE GÜNEŞ (ESKİCİ) AŞUR
TORTUM ÇARDAKLI 125 7 HAKKI GÜNEŞ AŞUR
TORTUM ÇARDAKLI 125 8 SALİHE BİLEN (KELEŞ) NURETTİN
TORTUM ÇARDAKLI 125 8 ALİYE BİLEN (YILDIRIM) NURETTİN
TORTUM ÇARDAKLI 125 9 İSMALİ KALEMLİ İBRAHİM
TORTUM ÇARDAKLI 125 10 İSMET GÜNEY (HANCI) BAHRİ
TORTUM ÇARDAKLI 125 11 ÖMER ATEŞ İBRAHİM
TORTUM ÇARDAKLI 125 14 AHMET KÜÇÜKKALEM MUSTAFA
TORTUM ÇARDAKLI 125 14 MUSTAFA KÜÇÜKKALEM MEVLÜT
TORTUM ÇARDAKLI 125 14 İSRAFİL KÜÇÜKKALEM MEVLÜT
TORTUM ÇARDAKLI 125 14 MİKAİL KÜÇÜKKALEM MEVLÜT
TORTUM ÇARDAKLI 125 26 ALİ İHSAN ŞAHİN MEHMET
TORTUM ÇARDAKLI 127 1 SADİYE ÖZDEMİR MEHMET
TORTUM ÇARDAKLI 132 1 FATMA ERKALEM (KÜÇÜK) MAHMUT
TORTUM ÇARDAKLI 136 22 FATMA ERKALEM (KÜÇÜK) MAHMUT
TEKMAN KALAYCI 115 4 AHMET GÜNEY  MURAT 
TEKMAN KALAYCI 115 4 ALİ GÜNEY  MURAT 
TEKMAN KALAYCI 115 5 AHMET AYAZ  MUSTAFA 
TEKMAN KALAYCI 115 5 MEHMET AYAZ  MUSTAFA 
TEKMAN KALAYCI 115 13 AHMET GÜNEY  MURAT 
TEKMAN KALAYCI 115 13 ALİ GÜNEY  MURAT 
TEKMAN KALAYCI 115 14 KUTBETTİN AKIN  BAYRAM 
TEKMAN KALAYCI 115 14 RAMAZAN AKIN  NECMETTİN 
TEKMAN KALAYCI 115 14 SELAHATTİN AKIN  BAYRAM 
TEKMAN KALAYCI 115 16 İSRACETTİN AYAZ  YEMLİHAN 
TEKMAN KALAYCI 113 11 KUTBETTİN AKIN  BAYRAM 
TEKMAN KALAYCI 113 11 RAMAZAN AKIN  NECMETTİN 
TEKMAN KALAYCI 113 11 SELAHATTİN AKIN  BAYRAM 
TEKMAN KALAYCI 116 4 ABDULLAH AS  EŞREF 
TEKMAN KALAYCI 116 4 ASUMAN AS  ATİK 
TEKMAN KALAYCI 116 4 MEHMET AS  ATİK 
TEKMAN KALAYCI 116 5 ABDULHAMİT YAŞAR  YAŞAR 
TEKMAN KALAYCI 116 5 RECEP YAŞAR  YAŞAR 
TEKMAN KALAYCI 113 24 LUTFİYE İDE  (VURAL) FAİK 
TEKMAN KALAYCI 113 24 M ZEKİ ABAY  FETHULLAH 
TEKMAN KALAYCI 113 24 MUHABBET ABAY (ŞABAHAT) FETHULLAH 
TEKMAN KALAYCI 113 24 MUTEBER İDE  (İLBAŞ) FAİK 
TEKMAN KALAYCI 113 24 ŞAHABETTİN ŞAHİN  MEMET 
TEKMAN KALAYCI 113 24 ZİLKİF İDE  FAİK 
TEKMAN KALAYCI 125 2 ABDULHAMİT KAYA  SAYİTMAMİ 
TEKMAN KALAYCI 125 2 ABDULLAH KAYA  SAYİTMAMİ 
TEKMAN KALAYCI 125 14 MEMET EMİN CİHANOĞLU  ARAP 
TEKMAN KALAYCI 127 2 ALİ YAŞAR  YAŞAR 
TEKMAN KALAYCI 127 11 AHMET GÜNEY  MURAT 
TEKMAN KALAYCI 127 11 ALİ GÜNEY  MURAT 
TEKMAN KALAYCI 128 23 İSRACETTİN AYAZ  YEMLİHAN 
TEKMAN KALAYCI 128 15 ABDULLAH AS  EŞREF 
TEKMAN KALAYCI 128 15 ASUMAN AS  ATİK 
TEKMAN KALAYCI 128 17 ABDULHAMİT YAŞAR  YAŞAR 
TEKMAN KALAYCI 128 17 RECEP YAŞAR  YAŞAR 
TEKMAN KOÇYAYLA 133 7 SEYİTHAN KARTAL  AĞA 
TEKMAN KOÇYAYLA 133 6 SEYİTHAN KARTAL  AĞA 
TEKMAN KOÇYAYLA 154 167 ZEKİ ÇİÇEK  ALİ 
TEKMAN KOÇYAYLA 130 13 SERTİP BİNGÖL  MAHMUT 
TEKMAN KOÇYAYLA 111 25 SERTİP BİNGÖL  MAHMUT 
TEKMAN KOÇYAYLA 111 26 ÇİÇEK BİNGÖL  M. EMİN 
TEKMAN KOÇYAYLA 111 69 ABDULLAH POLAT  TACEDDİN 
TEKMAN KOÇYAYLA 111 75 AHMET AKTAŞ  HACİ 
TEKMAN KOÇYAYLA 130 82 MEHMET ALİ KANAR  RAİF 
TEKMAN KOÇYAYLA 130 122 ŞAHABETTİN SAYAN  MEHMET ALİ 
TEKMAN KOÇYAYLA 111 158 ÖZER BAYKAN  FELEMEZ EKREM 
TEKMAN KOÇYAYLA 114 20 ÖZER BAYKAN  FELEMEZ EKREM 
TEKMAN KOÇYAYLA 114 60 ÖNAL BAYKAN  FELEMEZ EKREM 
TEKMAN KOÇYAYLA 114 58 HÜSNÜ İNCESU  FAHRETTİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 13 FEVZİ DAYAN DERVİŞ ALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 1 GEVEZ DAĞ  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 2 CAFER MOROĞULLARI  SELİM 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 2 TURAN MOROĞULLARI  SELİM 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 3 HASAN AKIN  ALİ 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 4 MEHMET ZEKİ AKYOL  SELİM 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 5 ABDURRAHMAN SARITAŞ  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 5 ARAP SARITAŞ  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 116 5 MEMET SARITAŞ  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 HATUN KAYA MAHMUT 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 ALİRIZA KAYA BİNALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 YILMAZ KAYA BİNALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 MAKBULE KAYA BİNALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 MEDİNE KARAKAYA BİNALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 1 MEHMET KAYA BİNALİ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 2 ALİ RESÜL ACAR  HATİP 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 108 3 BABA DAYAN DERVİŞ
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 3 HAYDAR MOROĞULLARI  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 4 ABDURRAHMAN SARITAŞ  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 4 ARAP SARITAŞ  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 4 MEMET SARITAŞ  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 4 MUSA SARITAŞ  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 5 ELBEYİ ONBAŞI  MAHMUT 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 6 ŞEMSETTİN SAR  AZİZ 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 109 7 HASAN AKIN  ALİ 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 110 41 ALİ YILMAZ  HASAN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 100 VELİ MOROĞULLARI  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 95 YUSUF YILMAZ  MEHMET 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 91 YUSUF YILMAZ  MEHMET 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 38 ALİ RESÜL ACAR  HATİP 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 90 ALİ RESÜL ACAR  HATİP 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 39 ZEYNEL ZİNİ  HÜSEYIN 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 23 KAZİM KAZAR  KAMER 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 23 SABRİ KAZAR  KAMER 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 43 GAZİ AKIN  HAŞİM 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 43 HALET AKIN (ÖZTÜRK) HAŞİM 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 43 HAYATİ AKIN  HAŞİM 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 10 ABBAS SAR  MUSA AZİZ 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 10 ŞEMSETTİN SAR  AZİZ 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 10 YILMAZ SAR  İLYAS 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 102 44 ALİ RESÜL ACAR  HATİP 
TEKMAN ÇAYIRDAĞI 101 4 ALİ RESÜL ACAR  HATİP 
TEKMAN KURUCA 106 8 GÜLLİZAR YILDIZ (SUCU) MEHMET 
TEKMAN KURUCA 106 5 SAYİM YILMAZ  MEMET 
TEKMAN KURUCA 106 3 HADİCE YILDIZ  ALİ 
TEKMAN KURUCA 106 2 MUSTAFA DOGAN  ALİ 
TEKMAN KURUCA 106 26 MUSTAFA DOGAN  ALİ 
TEKMAN KURUCA 108 1 MUSTAFA DOGAN  ALİ 
TEKMAN KURUCA 106 30 ALİCAN YOLA  YUSUF 
TEKMAN KURUCA 106 30 ALİŞAN YOLA  YUSUF 
TEKMAN ÇAĞLAR 101 19 ALİ KARAKAYA  VELİ 
TEKMAN ÇAĞLAR 101 19 HİLMİ KARAKAYA  VELİ 
TEKMAN ÇAĞLAR 101 19 ZEKİ KARAKAYA  VELİ 
TEKMAN ÇAĞLAR 101 18 ALİ KARAKAYA  VELİ 
TEKMAN ÇAĞLAR 101 18 ZEKİ KARAKAYA  VELİ 
TEKMAN ÇAĞLAR 102 1 NAZMİYE KAYA  HAYDAR 
TEKMAN ÇAĞLAR 102 1 REŞAT KAYA  SABRİ 
TEKMAN ÇAĞLAR 115 10 FİRDES LAÇİN  KAKİL 
TEKMAN ÇAĞLAR 115 10 LİRA LAÇİN  (ALBAY) KAKİL 
TEKMAN ÇAĞLAR 115 10 MEHMET LAÇİN  KAKİL 
TEKMAN ÇAĞLAR 113 36 MUSA AK  ALİKAMER 
TEKMAN ÇAĞLAR 113 37 İSMAİL SALE  YUSUF 
TEKMAN ÇAĞLAR 106 2 HULUSİ YILDIZ  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇAĞLAR 113 1 SERVET SÖNMEZ  EŞREF 
TEKMAN ÇAĞLAR 106 3 GÜZEL SÖNMEZ  (UĞAN) EŞREF 
TEKMAN ÇAĞLAR 106 3 SERVET SÖNMEZ  EŞREF 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 113 1 ATİLLA OĞUZ MUSTAFA 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 114 2 MEMET AKTAŞ  MUSTAFA 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 114 3 YUSUF DEMİR  VELİ 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 119 51 HABİP NARİN  MEMET 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 119 43 PAŞA SARA  SÜLEYMAN 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 114 10 ALİHAN ÇİÇEK  KAKİL 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 111 2 AHMET YILDIRIM  KAKİL 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 111 3 KAMER KAYA  YUSUF 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 111 5 PAŞA SARA  SÜLEYMAN 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 111 6 ALİ YILDIZ  MEVALİ 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 112 10 ALİHAN ÇİÇEK  KAKİL 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 112 11 KAMER KAYA  YUSUF 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 112 15 HAYDAR NARİN  BAHTİYAR 
TEKMAN GÜMÜŞLÜK 112 16 HAYDAR NARİN  BAHTİYAR 
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 118 51 HÜSEYİN TAŞDEMİR ŞÜKRÜ
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 137 2 MAHMUT TURHAN MUSTAFA
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 8  AHMET MURATOĞLU MUZAFFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 8 HALUK MURATOĞLU MUZAFFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 AYŞE KAYA SEFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 ABDULLAH DOĞRUDİL SEFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 OSMAN NURİ DOĞRUDİL SEFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 FİKRET DOĞRUDİL FERİT
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 FERİDUN DOĞRUDİL FERİT
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 20 BUŞRA ÖZÇOLAK SEFER
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 MERİH ŞEKEREOĞLU RAGIP
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 SEYFULLAH DEMİRCİOĞLU MİRZE ALİ
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 ARİF HİKMET DEMİRCİOĞLU MUSA
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 METİN DEMİRCİOĞLU MUSA
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 EMRULLAH DEMİRCİOĞLU ABAMÜSLİM
YAKUTİYE GÜZELYAYLA 136 6 ZUHAL CİYER RAĞIP
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 349 ALAATTİN AĞIRKAYA  FAİK 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 349 FEYZULLAH AĞIRKAYA  FAİK 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 345 BAHATTİN YOLUK  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 345 HALİT  MEHMET NURİ 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 345 MEHMET YOLUK  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 345 SIRRI YOLUK  HÜSEYİN 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 348 ABDURREZAK SAYAN  SADİ 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 348 SAİT SAYAN  CANŞA 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 ABDULLAH FİLİK  ALİ 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 ABDULBAKİ YAŞAR  MEHMET 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 ABDURRAHMAN AĞIRLI  ABDULLAH 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 EFENDİ ÇELİK  TEVFİK 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 EMİN ÇOBAN  AHMET 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 GÜLÜZAR YAŞAR  MEHMET 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 HASAN DEMİR  AHMET 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 ABDURRAHMAN AĞIRLI  ABDULLAH 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 SADİ YAŞAR  MEHMET 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 SARAYİ ÇELİK  TEVFİK 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 SELİM YAŞAR  MEHMET 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 502 ZABİT ÇELİK  TEVFİK 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 299 ABDULLAH ALTUN  HASAN 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 299 FETULLAH ALTUN  HASAN 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 299 HANIM ALTUN  ABDURRAHMAN 
TEKMAN ÇUKURYAYLA 0 299 ZÜMRÜTA ALTUN  HASAN 
TEKMAN KAYABOĞAZI 106 29 ABDULLAH GÜVENİR  AHMET ATİK 
TEKMAN KAYABOĞAZI 106 29 LÜTFİYE GÜVENİR (SAYAN) AHMET ATİK 
TEKMAN KAYABOĞAZI 106 29 SIDDIKA GÜVENİR (BAŞAK) AHMET ATİK 
TEKMAN KAYABOĞAZI 106 29 ŞADİYE GÜVENİR (SAYAN) AHMET ATİK 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 ADEM KİSELİ  M.HANİFİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 AHMET TAŞ  ALİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 ALİ KİSELİ  ÖMER 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 AYNUR ARIBAŞ  M.HANİFİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 BERFA ÖZER  ETEM 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 BERİVAN MALAZGİRT  ALİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 BEYAZ KİSELİ  ÖMER 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 BİLAL TAŞ  ALİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 CAMİ KİSELİ  HASAN 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 EKREM KİSELİ  HÜSEYİN 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 ELİF KİSELİ  ÖMER 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 EMİNE DÜNDAR  CUMA 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 FAYTUN KİSELİ  YUSUF 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 FİRDES SELÇUK  CUMA 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 GÜLLİ ÇELİK  ALİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 GÜLNETAŞ UÇAR  ETEM 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 HACİ UÇAR  ETEM 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 HASAN KİSELİ  HÜSEYİN 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 HAYRİYE YILMAZ  CUMA 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 HEDİYE KİSELİ  ABDULLAH 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 HÜSNÜ KİSELİ  HASAN 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 İDRİS KİSELİ  M.HANİFİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 İSA KİSELİ  M.HANİFİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 MELEK CİNGÖZ  YUSUF 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 MUSA KİSELİ  M.HANİFİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 RECEP UÇAR  ETEM 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 RINDİ KİSELİ  ÖMER 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 SAİM KİSELİ  M.HANİFİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 SEBİHA KİSELİ  SEYFETTİN 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 SEMİHA CİNGÖZ (ERDOĞAN) YUSUF 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 SIDDIK KİSELİ  HASAN 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 SİRACETTİN KİSELİ  HÜSEYİN 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 ŞAHİN TAŞ  ALİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 YAKUP KİSELİ  M.HANİFİ 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 YUSUF KİSELİ  ÖMER 
TEKMAN KAYABOĞAZI 107 5 ZEYNEP ARSLAN  M.HANİFİ 
TEKMAN GÖKOĞLAN 117 38 ŞAHABETTİN DURMAZ  SAİT 
TEKMAN GÖKOĞLAN 117 39 DİLŞAH GÖKOĞLAN  SAİT 
TEKMAN GÖKOĞLAN 112 12 ŞAHABETTİN DURNAGÖL  ABDAL 
TEKMAN GÖKOĞLAN 112 11 ŞAHABETTİN DURNAGÖL  ABDAL 
TEKMAN GÖKOĞLAN 112 10 CUMA BİNGÖL  HASAN 
TEKMAN GÖKOĞLAN 111 17 CUMA BİNGÖL  HASAN 
TEKMAN GÖKOĞLAN 111 19 MEHMET TOPAL  ÖMER 
TEKMAN KARLICA 103 4 ABDULLAH KAYA  DERVİŞ 
TEKMAN KARLICA 103 22 RÜSTEM ÖZEL  FAZLI 
TEKMAN KARLICA 103 22 SEYFETTİN ÖZEL  FAZLI 
TEKMAN KARLICA 104 27 ABDULLAH KAYA  DERVİŞ 
TEKMAN KARLICA 104 27 ABDULMELİK ÖZBEY  AHMET 
TEKMAN KARLICA 104 27 HALİT ÖZEL  SEYFETTİN 
TEKMAN KARLICA 104 10 ZEKİ YILDIZ  YUSUF 
TEKMAN KARLICA 104 2 AHMET YILDIZ  ATEŞ 
TEKMAN KARLICA 104 2 ESMER KAYA  DERVİŞ 
TEKMAN KARLICA 113 4 AHMET YILDIZ  ATEŞ 
TEKMAN KARLICA 113 4 ESMER KAYA  DERVİŞ 
TEKMAN KARLICA 110 3 ABDULLAH KAYA  DERVİŞ 
TEKMAN KARLICA 110 3 AHMET YILDIZ  ATEŞ 
TEKMAN ALABAYIR 102 15 DERVİŞ HOLLO  AHMET 
TEKMAN ALABAYIR 102 15 HALİS HOLLO  EŞREF 
TEKMAN ALABAYIR 102 17 M.NURİ YILDIZ  NÜSRET 
TEKMAN ALABAYIR 102 18 DEVRİŞ VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 102 18 ZÜLKÜF VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 102 19 ABDÜLHALİK VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 106 14 ABDÜLHALİK VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 106 14 DEVRİŞ VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 106 14 HASAN VURAL  MEMET SIDDİK 
TEKMAN ALABAYIR 106 14 LETİFE VURAL  CEMAL 
TEKMAN ALABAYIR 106 14 SELAHATTİN VURAL  MEMET SIDDİK 
TEKMAN ALABAYIR 118 14 ABDÜLHALİK VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 118 14 DEVRİŞ VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 118 14 HASAN VURAL  MEMET SIDDİK 
TEKMAN ALABAYIR 118 14 LETİFE VURAL  CEMAL 
TEKMAN ALABAYIR 117 1 ABDÜLHALİK VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 117 1 DEVRİŞ VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 117 1 HASAN VURAL  MEMET SIDDİK 
TEKMAN ALABAYIR 117 1 SELAHATTİN VURAL  MEMET SIDDİK 
TEKMAN ALABAYIR 109 37 ABDÜLHALİK VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 109 37 DEVRİŞ VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 109 37 HASAN VURAL  MEMET SIDDİK 
TEKMAN ALABAYIR 109 37 LETİFE VURAL  CEMAL 
TEKMAN ALABAYIR 109 37 SELAHATTİN VURAL  MEMET SIDDİK 
TEKMAN ALABAYIR 109 36 ZÜLKÜF VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN ALABAYIR 109 38 ZİNNET ÖZKARACA  MEMET 
TEKMAN ALABAYIR 109 39 ZİNNET ÖZKARACA  MEMET 
TEKMAN ALABAYIR 109 40 HAYDAR ÖZKARACA  HALİT 
TEKMAN ALABAYIR 107 8 ÖMER YILDIRIM  ABDULLAH 
TEKMAN AKDAMAR 117 11 ZEKİ AKKUŞ  MAHMUT 
TEKMAN AKDAMAR 117 12 HAMİT AKKUŞ  TALHA 
TEKMAN AKDAMAR 109 34 KEMAL ŞEKER  AGİT 
TEKMAN YİĞİTLER 120 1 FATİH DEMİR  MEHMET 
TEKMAN YİĞİTLER 124 8 EŞREF ÇELİK  KUDBETTİN 
TEKMAN YİĞİTLER 124 8 SEYRAN ÇELİK  AHMET 
TEKMAN YİĞİTLER 124 8 SULTAN ÇELİK  (DEMİR) KUDBETTİN 
TEKMAN YİĞİTLER 120 11 ZAHİRE BOZKURT  (NALKIRAN) MEHMETSIDIK 
TEKMAN YİĞİTLER 121 5 ABDULMELİK DEMİR  KIYASETTİN 
TEKMAN YİĞİTLER 121 6 SAYIM DEMİR  MELEK 
TEKMAN YİĞİTLER 119 10 MAHMUT DOĞAN  M.GAZİ 
TEKMAN KARLICA 103 3 AHMET YILDIZ  DİLAVER 
TEKMAN KARLICA 103 3 BİLENT ÖZEL  GILLAR 
TEKMAN KARLICA 103 3 HALİT ÖZEL  SEYFETTİN 
TEKMAN KARLICA 103 3 MAHİR YILDIZ  HASAN 
TEKMAN KARLICA 103 3 MUZAFFER YILDIZ  ZEKİ 
TEKMAN KARLICA 103 3 YÜKSEL YILDIZ  ZEKİ 
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 26 MEMET ZAHİR İBA  ADİL 
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 26 YAHYA İBA  ADİL 
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 25 HALİT YILDIRIM  GİYASETTİN 
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 24 MEMET ZAHİR İBA  ADİL 
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 24 YAHYA İBA  ADİL 
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 11 ABDÜLHALİK VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 11 DEVRİŞ VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 11 HASAN VURAL  MEMET SIDDİK 
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 11 SELAHATTİN VURAL  MEMET SIDDİK 
TEKMAN DALSÖĞÜT 112 11 ZÜLKÜF VURAL  MEMET ZEKİ 
TEKMAN DALSÖĞÜT 113 23 MUSTAFA ÖZDEMİR  FİLİT 
TEKMAN DALSÖĞÜT 117 2 FETULLAH İLBEYİ  ABDULKADİR 
TEKMAN DALSÖĞÜT 117 2 HÜSEYİN İLBEYİ  HASAN 
TEKMAN DALSÖĞÜT 117 2 NURİ İLBEYİ  ABDURRAHMAN 
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 152 İSMAİL HAKKI ÇAĞLAYAN RASİM
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 163 İSMAİL HAKKI ÇAĞLAYAN RASİM
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 185 İBRAHİM  KARA HÜSEYİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 193 MUSTAFA ÇOLAKOĞLU DURSUN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 HASAN EKŞİ MEHMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 ZAHİDE AYDIN MEHMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 MİNE ARSLAN CELAL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 NEŞE ARSLAN (SIKTAŞ) CELAL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 İSMET GÖNÜL ARSLAN CELAL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191 NECDET KÜÇÜKAYDIN ALİ
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 191  EMİNE AKTAŞ ALİ
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 202 OSMAN AKKUŞ HASAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 201 İDRİS AKKUŞ MEMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 201 MUSTAFA AKKUŞ MEMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 207 HÜSEYİN AKKUŞ ALİ
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 221 HASAN ATEŞ ALİ OSMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 221 EMİNE ATEŞ (KAYA) ALİ OSMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 211 MUSTAFA ÇELİK MEMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 211 SEHER ÇELİK (MİLLİ) İBRAHİM
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 102 211 MERYEM ÇELİK (ATEŞ) İBRAHİM
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 5 AYNUR AYGÜN MUSTAFA
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 5 İNAYET KOÇAN MUSTAFA
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 5  AHMET EKŞİ MUSTAFA
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 6 MUSTAFA EKŞİ HASAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 11 GÜLİNAZ AKKUŞ HALİL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 123 12 GÜLİNAZ AKKUŞ HALİL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 137 OSMAN AKKUŞ HÜSEYİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 138 OSMAN AKKUŞ HÜSEYİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 136 MECİT AKKUŞ İSMAİL
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 4 ESENGÜL ŞAHİN YUSUF
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 4 SEHER AYDEMİR ÖZKAN YUSUF
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 4 SÜMEYRA EFİLOĞLU HÜSEYİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 133 4 SÜMEYRA EFİLOĞLU HÜSEYİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 121 9 HAYATİ EKŞİ MEHMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 121 9 HASAN EKŞİ MEHMET
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 457 HÜSEYİN AKKUŞ ALİ
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 453 ZELİHA AKKUŞ (KAYA) MUSTAFA
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 453 MEMET GELMİŞ OSMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 451 ZELİHA AKKUŞ (KAYA) MUSTAFA
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 451 MEMET GELMİŞ OSMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 450 EMİNE AKKUŞ  (GÜLTEKİN) EMİN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 442 İBRAHİM ÖZDEMİR ALİ
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 439 ALİ ARSLAN İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 439 FATMA ARSLAN (AKKUŞ) İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 439 MEHMET ARSLAN İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 432 AYŞE ÇAĞLAYAN KURBAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 423 ALİ ARSLAN İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 423 FATMA ARSLAN (AKKUŞ) İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 423 MEHMET ARSLAN İMDAT
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 401 AYŞE ÇAĞLAYAN KURBAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 403 HIZIR EKŞİ SÜLEYMAN
İSPİR ÇAYIRÖZÜ 101 879 HIZIR EKŞİ SÜLEYMAN
İSPİR ÖZLÜCE 147 4 ABDULLAH YILDIRIM ALİ
İSPİR ÖZLÜCE 148 1 ALİ OSMAN YILDIRIM OSMAN
İSPİR ÖZLÜCE 149 2 SELVİYE YILDIRIM ALAETTİN
İSPİR ÖZLÜCE 149 2 ALİ YILDIRIM AHMET
İSPİR ÖZLÜCE 149 2 BEHİYE ŞIH AHMET
İSPİR ÖZLÜCE 104 15 SEFURE DAĞ HASAN
İSPİR ÖZLÜCE 104 17 FİLİZ KARTAL İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 104 17 MUSTAFA ARSLAN İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 104 17 ŞAH İSMAİL ARSLAN İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 104 17 ŞENOL ARSLAN İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 101 120 HAKKI ÖZDEMİR İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 101 120 CELAL ARSLAN BAYRAM
İSPİR ÖZLÜCE 101 121 FİLİZ KARTAL İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 101 121 MUSTAFA ARSLAN İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 101 121 ŞAH İSMAİL ARSLAN İBRAHİM
İSPİR ÖZLÜCE 101 121 ŞENOL ARSLAN İBRAHİM
KARAYAZI MOLLAOSMAN 148 2 UĞUR TAN  MEMET 
KARAYAZI MOLLAOSMAN 148 3 ENİS KARATAŞ  HULUSİ 
KARAYAZI MOLLAOSMAN 148 17 ABDULLAH ÇİFTÇİ  BEDİR 
KARAYAZI MOLLAOSMAN 116 11 ENİS KARATAŞ  HULUSİ 
KARAYAZI MOLLAOSMAN 132 9 CAZİM YILDIRIM  CİMŞİT 
KARAYAZI MOLLAOSMAN 122 1 FERAMUZ YILDIRIM  HAMİT 
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 1 ABDULLAH CEYHAN  MEHMET 
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 1 ABUBEKİR CEYHAN  MEHMET 
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 5 MUSTAFA YILDIRIM  KASİM 
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 214 HÜSEYİN CEYHAN  ALİ 
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 222 SÜLEYMAN ÇELİK  FAHRETTİN 
KARAYAZI ÇELİKLİ 102 166 SÜLEYMAN ÇELİK  SAİT 
KARAYAZI UĞURDALI 101 22 ESET ESNEK  MEHMET SAİT 
KARAYAZI UĞURDALI 102 3 TACETTİN AYAZ  ZUBİT 
KARAYAZI UĞURDALI 103 26 ESET ESNEK  MEHMET SAİT 
KARAYAZI UĞURDALI 106 7 KIYASETTİN KUTLUAY  ABDURREZAK 
KARAYAZI UĞURDALI 106 8 FESİH KARAKAYA  ALO 
KARAYAZI UĞURDALI 106 8 HASAN KUTLUAY  ORHAN 
KARAYAZI UĞURDALI 106 8 MAZHAR KUTLUAY  SALAHATTİN 
KARAYAZI UĞURDALI 103 25 FESİH KARAKAYA  ALO 
KARAYAZI UĞURDALI 103 25 HASAN KUTLUAY  ORHAN 
KARAYAZI UĞURDALI 103 25 MAZHAR KUTLUAY  SALAHATTİN 
KARAYAZI UĞURDALI 106 9 KIYASETTİN KUTLUAY  ABDURREZAK 
KARAYAZI UĞURDALI 103 23 KIYASETTİN KUTLUAY  ABDURREZAK 
KARAYAZI UĞURDALI 103 22 FESİH KARAKAYA  ALO 
KARAYAZI UĞURDALI 103 22 HASAN KUTLUAY  ORHAN 
KARAYAZI UĞURDALI 103 22 MAZHAR KUTLUAY  SALAHATTİN 
KARAYAZI UĞURDALI 106 14 FESİH KARAKAYA  ALO 
KARAYAZI UĞURDALI 106 14 HASAN KUTLUAY  ORHAN 
KARAYAZI UĞURDALI 106 14 MAZHAR KUTLUAY  SALAHATTİN 
KARAYAZI UĞURDALI 106 15 FAZİLE ARAS  SABRİ 
KARAYAZI UĞURDALI 106 16 ŞENGÜL YAMAK  KASİM 
KARAYAZI UĞURDALI 106 24 HAMİT YAMAK  YUSUF 
KARAYAZI KARABEY 109 16 YASİN KARABAKAN  HÜSEYİN 
KARAYAZI KARABEY 109 15 YASİN KARABAKAN  HÜSEYİN 
KARAYAZI KARABEY 102 42 YASİN KARABAKAN  HÜSEYİN 
KARAYAZI KARABEY 102 37 ŞEMSETTİN KARABAKAN  ENVER 
KARAYAZI KARABEY 102 34 ŞEMSETTİN KARABAKAN  ENVER 
KARAYAZI KARABEY 102 32 ŞEMSETTİN KARABAKAN  ENVER 
KARAYAZI KARABEY 138 1 YAVUZ KARABAKAN  MEHMET 
KARAYAZI ELMALIDEREGÜLLÜ 111 10 ABDULBARİ MAHÇUP  ŞEMSETTİN 
KARAYAZI SUKONAK 116 34 HÜSEYİN EREN  AHMET 
KARAYAZI SUKONAK 116 37 NESİM DİNÇ  AHMET 
KARAYAZI SUKONAK 116 52 ALİ EREN  TACETTİN 
KARAYAZI SUKONAK 116 54 ALİ EREN  TACETTİN 
KARAYAZI SUKONAK 116 56 EMİN YAMAK  SÜLEYMAN 
KARAYAZI SUKONAK 116 89 MEDİNE EREN  SÜLEYMAN 
KARAYAZI SUKONAK 116 88 MEHMET SENA YAMAK  ASLAN 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 115 2 MUSTAFA KESGİN  KAYA 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 115 2 NERGİZ KESKİN  KAYA 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 124 5 VELİ KARTAL  MAHMUT 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 69 RIZA KAYGISIZ  YUSUF 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 72 NARİNGÜL ÇELENK  MÜRTEZA 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 1 RIZA KAYGISIZ  YUSUF 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 3 MURAT KALKAN  MUSTAFA 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 4 SÜLEYMAN KALKAN  MUSTAFA 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 64 HASAN KILIÇ  ALİ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 59 HANIM KESKİN  HÜSEYİN 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 59 YILMAZ KESKİN  HASAN 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 50 RIZA KAYGISIZ  YUSUF 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 881 BEKTAŞ KAYGUSUZ MURAT 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 881 ÇİÇEK GÖÇMEN MURAT 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 49 HEDİYE KAYGISIZ  YUSUF 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 48 BAYRAM KARTAL  RIZA 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 41 CELAL KALKAN  İBRAHİM 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 44 VELİ KANIK  HALİL 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 125 43 ALİ KANIK  HASAN 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 60 FERHAT KARATAY  HASAN 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 60 NERGİZ KESGİN  HASAN 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 52 MÜJDE YEŞİLYURT BAYRAM  SEYİTALİ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 43 İLYAS KUL RIZA 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 43 SONA KUL MAHMUT 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 42 TAHSİN KUL  KURBAN 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 41 İZZET KARATAY  VELİ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 126 40 ALİ KAYGISIZ  İBRAHİM 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 343 AYSEL ERGÜL  BEKTAŞ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 343 GÜLSEN KARTAL  BEKTAŞ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 343 AYSEL ERGÜL  BEKTAŞ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 343 GÜLSEN KARTAL  BEKTAŞ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 344 MAHMUT KAYGUSUZ  VELİ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 344 YALÇIN KAYGUSUZ  VELİ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 350 RIZA ÇELENK  İSMAİL 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 351 DENİZ KOÇ AKIN
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 356 ALİ ÇELENK  MURAT 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 635 HASAN ÇELENK ALİ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 635 ŞENGÜL ÇELENK ALİ 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 632 ALİ KAYGISIZ  İBRAHİM 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 425 HASAN ÇELENK İSMAİL 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 425 HASAN ÇELENK İSMAİL 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 605 BEHÇET KIZILTAN CUMA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 457 HEDİYE KAYGISIZ  YUSUF 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 458 MİNE KESKİN ŞAMİL
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 458 MÜSLÜM KESKİN ALİMİRZE
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 458 EMİNE ÇELENK ALİ RIZA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 459 AYTEKİN KARATAY KAMİL
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 459 ÇİMEN KARATAY KAMİL
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 148 1 ASLAN ÇELENK  MURAT 
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 526 BEHÇET KIZILTAN CUMA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 524 BEHÇET KIZILTAN CUMA
ŞENKAYA NİŞANTAŞI 101 924 VELİ KIZILTAN  SÜLEYMAN 
ŞENKAYA KAYALISU 101 231 GÜLALİ UÇAR  KEMAL 
ŞENKAYA KAYALISU 124 9 AHMET TÖREN  MURAT 
ŞENKAYA KAYALISU 124 9 ALİ TÖREN  MURAT 
ŞENKAYA KAYALISU 124 9 HASAN TÖREN  MURAT 
ŞENKAYA KAYALISU 124 9 MUHARREM TÖREN  MURAT 
ŞENKAYA KAYALISU 124 7 ALİ TÖREN  ASKER 
ŞENKAYA KAYALISU 101 223 ABİT TAŞAN  BAYRAM 
ŞENKAYA KAYALISU 101 223 KİRAZ TAŞAN ABİT
ŞENKAYA KAYALISU 101 222 BİLAL TUNCAY  TOSUN 
ŞENKAYA KAYALISU 101 221 ASİM TAŞAN  MURAT 
ŞENKAYA KAYALISU 101 220 ALİ TAŞAN  MURAT 
ŞENKAYA KAYALISU 101 218 BİNALİ TAŞAN  ABBAS 
ŞENKAYA KAYALISU 101 217 ASİM TAŞAN  MURAT 
ŞENKAYA KAYALISU 101 215 ALİ TAŞAN  MURAT 
ŞENKAYA KAYALISU 101 211 ALİ TÖREN  CUMA 
ŞENKAYA KAYALISU 101 211 FERHAT TÖREN  CUMA 
ŞENKAYA KAYALISU 101 190 FERHAT TÖREN  CUMA 
ŞENKAYA KAYALISU 101 152 EMİRALİ TÖREN  YUSUF 
ŞENKAYA KAYALISU 101 151 NAZİM TAŞAN  MURAT 
ŞENKAYA KAYALISU 101 147 ALİ TÖREN  ASKER 
ŞENKAYA KAYALISU 101 147 CEMAL TÖREN  ASKER 
ŞENKAYA KAYALISU 101 147 EMMİ TÖREN  ASKER 
ŞENKAYA KAYALISU 101 145 CEMAL ORAL  KARACA 
ŞENKAYA KAYALISU 101 143 ALİ TAŞAN  MURAT 
ŞENKAYA KAYALISU 101 142 HASAN TAŞAN  ASİM 
ŞENKAYA KAYALISU 101 142 NAZİM TAŞAN  ASİM 
ŞENKAYA KAYALISU 101 64 HAMDULLAH TOKAN ÇIRAK
ŞENKAYA KAYALISU 101 138 GÜLALİ UÇAR  KEMAL 
ŞENKAYA KAYALISU 101 66 NARGÜZER TOKAN  ASKER 
ŞENKAYA KAYALISU 101 66 ÜNAL TOKAN DAVUT
ŞENKAYA KAYALISU 101 136 MEDİNE TÖREN  BİNALİ 
ŞENKAYA KAYALISU 101 136 NAZLİ TURAL  CUMA 
ŞENKAYA KAYALISU 101 75 BİLAL TUNCAY  TOSUN 
ŞENKAYA KAYALISU 101 133 CEYRAN TUNCAY  İSKENDER 
ŞENKAYA KAYALISU 101 132 SAFİYE TUNCAY  ASİM 
ŞENKAYA DOKUZELMA 101 40 GAZİ ÜSTÜNDAĞ  HÜSEYİN 
ŞENKAYA DOKUZELMA 101 46 ZEKERİYA EROĞLU  MEMET 
ŞENKAYA GÜLVEREN 101 525 KEMAL EROĞLU  MEVLÜT 
ŞENKAYA GÜLVEREN 101 543 SÜRMELİ ALTUNER  SADET 
ŞENKAYA GÜLVEREN 101 56 NAZİFE AKTÜRK  RECEP 
ŞENKAYA GÜLVEREN 101 63 ŞANZİMET EROĞLU DİLAVER
ŞENKAYA GÜLVEREN 101 68 İSRAFİL AKTÜRK  ZİYETTİN 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 31 HACİNAZ EROĞLU  ALİ 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 30 SEFER OCAK  VELİ 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 29 ŞÜKRÜ ALTAŞ  SÜLEYMAN 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 25 SABİT ALTUNER  RÜFET 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 26 AYHAN ALTAŞ  MİRZE 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 24 EHLİNAZ TAŞAN  BİNALİ 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 24 GÜVEN TAŞAN  HASAN 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 24 KAZİM TAŞAN  HASAN 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 24 NARİN TAŞAN  HASAN 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 24 NAZİM TAŞAN  MURAT 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 23 SİNAN ALTAŞ  CELAL 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 22 CEYLAN TÖREN  HASAN 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 22 EHLİNAZ TAŞAN  BİNALİ 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 22 NARİN TAŞAN  HASAN 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 22 NAZİM TAŞAN  MURAT 
ŞENKAYA GÜLVEREN 124 15 SERVET AKTÜRK  MEVLÜT 

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Basın No: ILN01948460