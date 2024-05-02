TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Edirne il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 08.09.2023 tarih, 28-1971 karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0282 293 12 77 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Cumhuriyet Mahallesi Yeşilçay Sokak No:10 TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğüne(Tekirdağ) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR



Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi



İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı MERKEZ TAYAKADIN 160 1 HAŞHAŞ MANİFATURA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. - MERKEZ TAYAKADIN 160 47 OSMAN KATIRCI KADİR MERKEZ TAYAKADIN 162 2 YILDIRIMLAR SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. - MERKEZ TAYAKADIN 162 51 OSMAN DÜT NECİP MERKEZ TAYAKADIN 162 51 AYŞE DÜT AHMET MERKEZ TAYAKADIN 162 51 SERVİNAZ BEKLER NECİP MERKEZ TAYAKADIN 162 45 OSMAN KATIRCI KADİR MERKEZ TAYAKADIN 164 26 OSMAN AYTİŞ İBRAHİM MERKEZ TAYAKADIN 164 26 ENVER AYTİŞ İBRAHİM MERKEZ TAYAKADIN 164 26 ZÜNBÜL KEPECİ İBRAHİM MERKEZ TAYAKADIN 164 26 FATMA AYTİŞ HAMDİ MERKEZ YENİMAHALLE 309 13 AYDIN BIÇAKCI İZZET MERKEZ YENİMAHALLE 337 1 SEDA İNŞAAT SANAYİ VE TİC. A.Ş. -

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Basın No: ILN02024826