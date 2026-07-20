TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım AŞ’ye, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir.



Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Muğla ili sınırları içerisinde tesis edilen; KÖYCEĞİZ AKKÖPRÜ MAHALLESİ ENH ait taşınmazlara gerekli olan kamulaştırma işlemleri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 6446 sayılı kanunun 19’uncu maddesine göre TEDAŞ Yönetim Kurulunca 05.01.2022 tarih ve 1-168 nolu Kamulaştırma Kararları alınmıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır.





Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8‘inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Müdürlüğümüzün “TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ ” adresine başvurulması halinde, TEDAŞ Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.

KÖYCEĞİZ AKKÖPRÜ MAHALLESİ ENERJİ NAKİL HATTI NEDENİYLE TAŞINMAZLARI KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ İLİ: MUĞLA İLÇESİ: KÖYCEĞİZ MAHALLESİ: AKKÖPRÜ ADA NO PARSEL NO MALİKLERİ TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) ADI SOYADI BABA

ADI HİSSE

ORANI MÜLKİYET İRTİFAK 167 1 IRAZ ÖZCAN SÜLEYMAN 1/60 ELLİ ZEYTİN AĞAÇLI

KERPİÇ EVLİ TARLA 45.619,71 5,29 1.386,71 167 1 SEZAİ DAĞDELEN HÜSEYİN HİSSELİ ELLİ ZEYTİN AĞAÇLI

KERPİÇ EVLİ TARLA 45.619,71 5,29 1.386,71 167 1 FAHRİ KÜÇÜKOĞLU DURMUŞ 1/400 ELLİ ZEYTİN AĞAÇLI

KERPİÇ EVLİ TARLA 45.619,71 5,29 1.386,71 163 84 AYŞE KAPLAN BAYRAM ALİ HİSSELİ TARLA 18.234,32 5,29 328,55 163 49 ENGİN ORHAN DURMUŞ HİSSELİ TARLA 14.066,13 5,29 77,66 163 49 SEMRA AKYOL DURMUŞ HİSSELİ TARLA 14.066,13 5,29 77,66 122 20 ZAFER KARAHAN NAZMİ HİSSELİ TAŞ EV VE TARLA 36.745,81 6,76 1.680,20 122 20 SEVİLAY AKBOYUN DURMUŞ 1/12 TAŞ EV VE TARLA 36.745,81 6,76 1.680,20 122 20 AHMET KARAHAN DURMUŞ 1/12 TAŞ EV VE TARLA 36.745,81 6,76 1.680,20 122 17 DURSUN DURAN HÜSEYİN 1/12 TARLA 6.349,64 0,00 58,96 122 17 RAMAZAN ENGİN AYDIN GÜNAY 1/24 TARLA 6.349,64 0,00 58,96 122 17 TEZCAN AKBOYUN SALİH HİSSELİ TARLA 6.349,64 0,00 58,96 122 17 HANİFE KILINÇ HAYRETTİN 1/256 TARLA 6.349,64 0,00 58,96 122 17 DİLEK ENE EKREM 1/256 TARLA 6.349,64 0,00 58,96 122 17 SEZAİ OKUR HASAN 1/12 TARLA 6.349,64 0,00 58,96 122 19 DURSUN DURAN HÜSEYİN 1/12 TARLA 8.577,86 6,25 331,27 122 19 RAMAZAN ENGİN AYDIN GÜNAY 1/24 TARLA 8.577,86 6,25 331,27 122 19 TEZCAN AKBOYUN SALİH HİSSELİ TARLA 8.577,86 6,25 331,27 122 19 HANİFE KILINÇ HAYRETTİN 1/256 TARLA 8.577,86 6,25 331,27 122 19 DİLEK ENE EKREM 1/256 TARLA 8.577,86 6,25 331,27 122 19 SEZAİ OKUR HASAN 1/12 TARLA 8.577,86 6,25 331,27 125 2 SEVİLAY AKBOYUN DURMUŞ HİSSELİ TARLA 4.738,41 0,00 339,16 125 2 AHMET KARAHAN DURMUŞ HİSSELİ TARLA 4.738,41 0,00 339,16 125 2 ZAFER KARAHAN NAZMİ HİSSELİ TARLA 4.738,41 0,00 339,16 125 1 DURSUN DURAN HÜSEYİN HİSSELİ TARLA 9.462,28 0,00 1.592,53 125 1 RAMAZAN ENGİN AYDIN GÜNAY HİSSELİ TARLA 9.462,28 0,00 1.592,53 125 1 DURSUN DURAN HÜSEYİN 11/5040 TARLA 9.462,28 0,00 1.592,53 125 1 RAMAZAN ENGİN AYDIN GÜNAY 11/5040 TARLA 9.462,28 0,00 1.592,53 115 1 AŞKIN KARAHAN RAİF HİSSELİ TARLA 20.190,32 0,99 2.492,79 114 1 AŞKIN KARAHAN RAİF HİSSELİ TARLA 23.268,73 17,22 1.866,52 İLİ: MUĞLA İLÇESİ: KÖYCEĞİZ MAHALLESİ: PINAR 178 1 NURŞEN SAMET MEVLÜT 3/1024 TARLA 11.653,29 10,58 1.167,62 178 1 ÜMMÜ AKBAY MEVLÜT 3/1024 TARLA 11.653,29 10,58 1.167,62 178 1 TALİP BULUT MAHMUT 3/256 TARLA 11.653,29 10,58 1.167,62 178 1 TALİP BULUT MAHMUT HİSSELİ TARLA 11.653,29 10,58 1.167,62 178 1 MÜKERREM ARSLAN MAHMUT HİSSELİ TARLA 11.653,29 10,58 1.167,62 178 1 MÜKERREM ARSLAN MAHMUT 3/256 TARLA 11.653,29 10,58 1.167,62 178 1 AYŞE ÇETİN ABDÜL AZİZ 9/512 TARLA 11.653,29 10,58 1.167,62 178 1 DÖNDÜ ÇAKIR CEMİL 3/1280 TARLA 11.653,29 10,58 1.167,62 İLİ: MUĞLA İLÇESİ: KÖYCEĞİZ MAHALLESİ: SAZAK 149 12 NEJLA OYMAK NEJDET 1/20 TARLA 17.018,32 6,03 629,95 149 12 MEHMET TURAN CEMİL 21/7056 TARLA 17.018,32 6,03 629,95 149 12 ADEM OKUR ZİNNUR 1/140 TARLA 17.018,32 6,03 629,95 149 12 RIDVAN OKUR DURMUŞ ALİ 3/560 TARLA 17.018,32 6,03 629,95 149 12 AYNUR KESER DURMUŞ ALİ 3/560 TARLA 17.018,32 6,03 629,95 149 12 AYSON ÖNOL DURMUŞ ALİ 3/560 TARLA 17.018,32 6,03 629,95 149 12 AYFER BULUT DURMUŞALİ 3/560 TARLA 17.018,32 6,03 629,95 149 12 ARİFE ASLAN ŞABAN 1/1120 TARLA 17.018,32 6,03 629,95 149 2 SANİYE BAYAR ŞABAN 9/1280 TARLA 12.491,98 6,77 2.143,75

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Basın No: ILN02512554