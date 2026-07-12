TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL ANADOLU 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

Esas No : 2024/1016 Esas

Karar No : 2026/383

Davalı : Kemal HUDAYKULYYEV (Türkmenistan Uyruklu)

Esenevler Mah. Şehit Levent Kuşkapan Sk. Efe Ap. 26-28 15 Ümraniye/İSTANBUL

Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda 07/05/2026 tarihli kararıyla;

Davanın KABULÜNE, ARTVİN İli, HOPA İlçesi, ORTAHOPA Köyü/mah. Cilt 4, hane 208'de BSN: 1'de nüfusa kayıtlı, ALİ TARKAN ve NERMİN'den olma, 24/05/1998 doğumlu davacı NESİBE SELVA HUDAYKULYYEV ile Türkmenistan uyruklu davalı KEMAL HUDAYKULYYEV'in TMK166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA karar verilmiş olup, işbu ilanın ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün sonra davalı Kemal HUDAYKULYYEV'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve davalıya tebliğ tarihinde itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolunun açık olduğu tebliğ yerine geçmek üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02508150