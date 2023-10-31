Türkiye Cumhuriyeti Ankara 25. İş Mahkemesi'nden

İLAN METNİ

Dosya No: 2023/53 Esas

Davacı Satı ÇINAR ile davalılar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Altan DENGİZ, Burhan İNAL ve Yaşar AHRAZOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit davası nedeniyle;



ADRESİ MEÇHUL DAVALILAR : Altan DENGİZ, Burhan İNAL ve Yaşar AHRAZOĞLU (İzmir Caddesi Uçar Apartmanı NO:11/7 Çankaya/ANKARA) Mahkememizce yapılan yargılama sonucu 27/06/2022 Tarih 2018/34-2022/361 E-K sayılı kararla davanın reddine karar verilmiş ise de Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 28/12/2022 Tarih 2022/13773-16869 E-K sayılı ilamıyla BOZULMUŞTUR.



Mahkememizce 11/01/2024 günü saat 11.25 de yapılacak duruşmada Yargıtay bozma ilamına uyulup uyulmaması konusunda karar verilecektir. Duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve iş bu ilanın yayımlanmasından 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01919784