Türkiye Cumhuriyeti Ankara 25. İş Mahkemesi'nden
Türkiye Cumhuriyeti Ankara 25. İş Mahkemesi'nden
Davacı Satı ÇINAR ile davalılar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Altan DENGİZ, Burhan İNAL ve Yaşar AHRAZOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit davası nedeniyle;
ADRESİ MEÇHUL DAVALILAR : Altan DENGİZ, Burhan İNAL ve Yaşar AHRAZOĞLU (İzmir Caddesi Uçar Apartmanı NO:11/7 Çankaya/ANKARA) Mahkememizce yapılan yargılama sonucu 27/06/2022 Tarih 2018/34-2022/361 E-K sayılı kararla davanın reddine karar verilmiş ise de Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 28/12/2022 Tarih 2022/13773-16869 E-K sayılı ilamıyla BOZULMUŞTUR.
Mahkememizce 11/01/2024 günü saat 11.25 de yapılacak duruşmada Yargıtay bozma ilamına uyulup uyulmaması konusunda karar verilecektir. Duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve iş bu ilanın yayımlanmasından 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01919784