TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

ESAS NO : 2023/125

KARAR NO : 2023/841

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Kağan Pusun hakkında mahkememizden verilen 05/12/2023 tarih ve Esas No:2023/125 Karar No: 2023/841 sayılı karar ile,

Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 191/1. 53/1-a,c,d,e. maddeleri uyarınca 2 Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar tebliği için Sanık Kağan PUSUN 'un dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 7 günlük süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 13/03/2024

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Basın No: ILN02004309