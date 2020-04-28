Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu'na tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hedef alan bununla da yetinmeyi İslam'la ilgili skandal ifadeler kullanan Ankara Barosu'na bir tepki de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan geldi.

Feyzioğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ankara Barosu 100 yıllık Cumhuriyet’in koca çınarıdır. Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın,her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye’nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz,adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir.

Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk,zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmak,onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak, bunun takipçisi olmaktır. Meslektaşlarımızın, vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız.