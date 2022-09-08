“Türkiye Avrupa’yı besler”

Mehmet Safa CANAT Hasan CANAT İSTANBUL

Diyarbakır Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, mühendis ve çiftçi olduğunu belirtti.

Vural, 22 yıldır pamuk, mısır ve buğday üretimiyle uğraştığını kaydetti. Vural, “Birlik olarak Bismil’e elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Özellikle de pamuk ekim alanlarını arttırmak ve kaliteli pamuk üretmek niyetindeyiz” dedi.

Çiftçiler için nimet

Pamuk üretiminde karşılaştıkları sıkıntıları anlatan Vural, şöyle konuştu: “Üyelerimizin elektrikle ilgili büyük sorunları var. Pamuk, sulu tarımla üretilmektedir. Suya kavuşmak için de elektriğe ihtiyaç duyuyoruz. Pamuk ve mısır su olmadan üretilemez. Pamuk tarlalarının belirli bir kısmı DSİ kanallarıyla sulanıyor. Büyük bir kısmı da kuyulardan, Dicle Nehri’nden motor pompalarla ve enerjiyle sulanıyor. Dolayısıyla bizim bir ayağımız DSİ’de, bir ayağımız da Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’dedir. DSİ tarafına daha çok ağırlık vermeye başladık. Çünkü elektrik faturaları çok arttı. Çiftçiler artık elektrik faturalarını ödeyemiyor. Bizler bir an evvel DSİ’nin cazibeli suyuna kavuşmak istiyoruz. Cazibeli sulama sistemleri bizler için büyük bir nimettir. Şu anda Diyarbakır’da Silvan Barajı var. Silvan Barajı, tek başına 2 milyon 350 bin dönüm araziyi sulayabiliyor. Bir de Kralkızı-Dicle sulama kanalı var. O sulama kanalı da Bismil, Çınar ve Dicle ovalarını suluyor. Bu projeleri bizler yakından takip ediyoruz. Bu yıl DSİ kanala bir miktar su verdi. Üreticilerimizin bir kısmı da o kanaldan kendi imkânlarıyla su alıp sulama yapıyor. Sulama kanalının tamamının bitmesi için DSİ de elinden geleni yapıyor. İnşallah önümüzdeki sene çalışmalar biraz daha ilerler. 2024 yılında Kralkızı-Dicle Sulaması devreye girerse daha iyi olur. Silvan Barajı’nın büyük bölümü bitti. Silvan Tüneli de barajdan aldığı suyu kanallara iletecek. Bismil’deki Başlar Barajı da 50 bin dönüm araziyi sulayacak. Batman Sağ Sahil Sulaması bitti ve Bismil ovasını suluyor. Bismil’de 41 köyümüz o kanaldan gelen suyla cazibeli sulama yapıyor. Köylüler, devlete dua ediyorlar. Zira enerji parasından, çelik borulardan, santrifüj pompadan, trafodan ve bunların yıllık bakımından kurtuldular.”

Geleceği elektriğe bağlı

Çiftçilerin daha fazla üretim yapabilmeleri için atmaları gereken adımlara değinen Vural, şunları dile getirdi: “Çiftçilerin en büyük dayanakları sudur. Bizim çiftçilerimizin yüzde 75’i kendi imkânlarıyla Dicle Nehri’nden veya açtıkları kuyulardan su temin etmek adına enerji masrafı yaptıkları için elektrik faturaları çok yüksek gelmeye başladı. Devletimiz tarafından en azından GAP sulama sistemi devreye girinceye kadar tarımda kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapılırsa çiftçiler biraz nefes alırlar. Çiftçilerin pamuk, mısır ve buğday üretimine devam etmeleri için elektrik tüketimine bir çözüm getirilmelidir. Bir yandan elektriğe indirim yapılırken diğer yandan da GAP sulama sisteminin yapımı hızlandırılmalıdır. Suya yatırım bir yıl içerisinde 1’e 10 düzeyinde fayda sağlamaktadır. Yani devletimiz bir sulama projesini bitirdiği zaman bir yıl sonra 10 kat fazla kazanç sağlar. Şu anda kuru tarım sorun üretmeye başladı. Kuraklıktan dolayı kuru tarımdan çiftçiler para kazanmıyorlar. Bölgemizin birçok yerinde yüzde 100’e yakın kuraklık yaşanan yerler oldu. Kuraklık olunca kuru tarımda üretici ektiriğinin masrafını bile çıkartamıyor. Dolayısıyla çiftçiler sulu tarım yaparak üretim yapabilirler. Sulu tarımın geleceği elektriğe bağlıdır. Sulu tarımın artması için çiftçilere cazibeli sulama verilebilir veya elektrik indirimi yapılabilir.”