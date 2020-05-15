Türkiye Akdeniz’in hakimi olacak

Tahsin Han

Son 17 yılda her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük atılımlar yapan Türkiye’nin yeni savaş gemisi Amerikan basınında geniş yer buldu...

Amerikan medyasının köklü dergilerinden Forbes, Türk donanmasının ilk uçak gemisi TCG Anadolu LPD ile ilgili bir analiz haber yaptı. Söz konusu haberde Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci ordusu olduğu ve uçak gemisi ile yeni kabiliyetler kazanacağı belirtildi. Yazıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem Suriye hem de Libya’daki faaliyetlerinin olduğundan bahsedilirken, TCG Anadolu ile Türk donanmasının, hem bölgesinde hem de denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği yazıldı.

Türkiye’nin ilk uçak gemisini “etkileyici” olarak niteleyen Forbes Dergisi, geminin yerli imkanlarla yapıldığını değindi. Haberde, Anadolu’nun hem uçak hem de çıkarma gemisi özellikleri taşıdığı, bu özelliği taşıyan araçların savunma camiasında doklu helikopter gemisi olarak adlandırıldığı ifade edildi.

Kapasiteleri tek tek anlatıldı

Haberde, TCG Anadolu’nun özellikleri ve silah kapasitesi de tek tek belirtildi. 4 Mekanize Çıkarma Aracı, 2 Hava Yastıklı Çıkarma Aracı, 2 Personel çıkarma aracı, savaş uçakları, taarruz helikopteri ve İHA ve SİHA’ların da gemide olacağı belirtildi. 200 metre uzunluğundaki geminin 27 bin ton kapasiteye sahip olduğu da ifade edilirken denizde büyük bir üs anlamına gelen TCG Anadolu’nun yine milli imkanlarla üretilen hava savunma roketleri, Hızır Torpido ve çoklu silah sistemleriyle korunacağı belirtildi. Uçak gemisinin yapımında sona gelindiği belirtilirken yakında radar sistemlerinin adapte edileceği ifade edildi.

Bir tabur askerle yüzen büyük güç

Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) Projesi; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu’ndaki tüm operasyonlarda kullanılabilecek ve asgari bir tabur (550 ila 700 personel) büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede olacak. TCG Anadolu LPD gemisi, Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nde yapılıyor. TCG Anadolu, gerektiğinde Doğal Afet Yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecektir. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanı sayesinde insani yardım ve mülteci tahliye harekatları kapsamında tıbbi destek için kullanılabilecektir.