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Türkiye Aile Meclisi, Bakan Soylu’ya taleplerini iletti! Eşcinsellik örgütleri terör örgütü kapsamına alınmalı

Binin üzerinde STK’nın üye olduğu Türkiye Aile Meclisi, toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında ailenin yok edilmesi projelerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya merhum Başbakan Adnan Menderes’in kabrini ziyaretinde kitap hediye ettiklerini ve eşcinsel derneklerin terör örgütü kapsamına alınması yönündeki taleplerini ilettiklerini anlattı.

17 Eylül 2019 Salı 13:26
Türkiye Aile Meclisi, Bakan Soylu’ya taleplerini iletti! Eşcinsellik örgütleri terör örgütü kapsamına alınmalı

 Yusuf Kenan Çakır   yeniakit.com.tr 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında BM eliyle bütün dünyada meşrulaştırılmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışılan eşcinsellik sapkınlığına karşı STK’ların verdiği yoğun mücadele sürerken, Türkiye Aile Meclisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya eşcinsel dernek ve örgütlerin terör örgütü kapsamına alınması için taleplerini iletti.

Eşcinsel örgütleri terör örgütü kapsamına alınmalı

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü Adem Çevik, merhum Başbakan Adnan Menderes’in kabrini ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bazı taleplerini ilettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Sayın Bakan’a ‘Eşcinselleştirme Operasyonu’ adlı kitabımızı hediye ettik. Kendileri geçtiğimiz günlerde ABD’nin Ankara’daki bazı derneklere 22 milyon dolar para yardımında bulunduğunu açıklamıştı. Biz de bu tür yardımların Türkiye’nin lehine çalışan dernek ve STK’lara değil tam aksine Türkiye aleyhine çalışan bazı örgütlere verilmiş olduğunu söyledik. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında aile yapımızın ve toplumsal hayatımızın hedef alındığını, Türkiye’nin eşcinselleştirme operasyonuna maruz bırakıldığını anlattık. Bu tür dernek ve örgütlerin silahlı terör örgütleri kadar yıkıcı bir mahiyet arz ettiğini dile getirerek, bunların Anayasa’mızın 41. maddesi gereği terör örgütü kapsamına alınması gerektiğini söyledik. Sayın Bakan bu konularla yakından ilgilendiklerini ve bundan sonra da ilgilenmeye devam edeceklerini söyledi.”

İstanbul Sözleşmesi kaldırılmalı ve Anayasa 42. maddenin gereği yapılmalıdır

İstanbul Sözleşmesi ile aile yapısının hedef alındığını belirten Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasamızın 41. maddesi ailenin korunmasına yönelik devletin tedbir alması gerektiğini emrediyor. Buna rağmen İstanbul Sözleşmesi aileyi yıkıcı mahiyetteki fiillerin meşrulaştırılması işlevi görüyor. Burada çok açık bir çelişki var. Devletin bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için İstanbul Sözleşmesiyle dayatılan yıkım projelerini iptal etmesi ve Anayasanın 41. maddesine göre tedbir alması gerekiyor. Türkiye Aile Meclisi olarak yayınladığımız ‘Eşcinselleştirme Operasyonu’ adlı kitabımızda bunları anlattık. Türkiye’nin nasıl yıkıcı bir operasyona maruz kaldığını anlattık. Aile yapımıza ve toplumsal dokumuza sahip çıkmazsak b tür ifsat faaliyetleriyle kısa bir zaman sonra ortada ne aile kurumu kalacak ne de nesil kalacak. Yabancı fonlarla beslenerek mantar gibi her gün bir yenisi ortaya çıkan bu eşcinsel terör örgütleriyle mücadelede devletin dik durması, dışarıdan gelen dayatmalara itibar etmemesi gerekiyor.”

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:26
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YORUM YAZ

  • hercaihercai30 dk önce
    LGBTI DERNEGI, HERNEYSE, KAPATILMALI! BU ANAYASANIN HUKMUDUR. DERNEK KURMAK ISTERLERSE GITSINLER AVRUPA DA KURSUNLAR.
  • AliAli34 dk önce
    Kapatılsın da terör örgütü abartı olmuş, her halta terör örgütü dersen o zaman gerçek terör örgütünü legalleştirirsin. Kapatırsın, yasaklarsın olur biter.

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