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Aktüel Turkey ifadesi kullanılmayacak mı? Turkey neden kullanılmıyor?
Aktüel

Turkey ifadesi kullanılmayacak mı? Turkey neden kullanılmıyor?

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebini değerlendirdi ve 'Turkey' ifadesiyle ilgili karar verdi. Peki, Turkey ifadesi artık kullanılmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-01 22:42:00 -
Turkey ifadesi kullanılmayacak mı? Turkey neden kullanılmıyor?

Türkiye ismi yabancı dillerde Turkey olarak ifade ediliyordu. Söz konusu bu ifadenin kaldırılması milyonların beklentisiydi. Peki, BM Turkey kararı ne oldu?

Turkey ifadesi kullanılmayacak mı? Turkey neden kullanılmıyor?

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

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