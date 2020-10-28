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Teknoloji Turkcell hat üzerine telefon alma
Teknoloji

Turkcell hat üzerine telefon alma

Taksitle telefon almak isteyenler hat üzerine nasıl telefon alındığını, kaç aylık faturalı hat sahibi olmaları gerektiğini merak etmektedirler. Turkcell hat üzerine telefon alma hakkında detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:20:00 -
Turkcell hat üzerine telefon alma

Turkcell faturaya ek cihaz yada telefon almak için bazı kriterleri yerine getirmeniz gereklidir. Turkcell faturaya ek telefon nasıl alınır, kaç aylık faturalara verilir?

Normal şartlarda 6 aylık fatura ödeme durumun olması gerekirsen şimdi 1 aylık kullanıcılara bile fatura üzerinden telefon verilmektedir.

Faturalı hatta geçtikten sonra hemen taksitle telefon almak isteyenlerin mutlaka banka sicilleri temiz olmalıdır. Sorgulama sonucu her hangi bir sıkıntı olmayanlar telefon almalarında sıkıntı yoktur. Eğer beğendiğiniz telefon için puanınız yetmiyorsa 1 yada 2 ay daha bekleyebilir yada arada farkı peşin ödeyerek telefonunuzu alabilirsiniz.

Turkcell Faturaya Ek Telefon Borcu Nasıl Sorgulanır?

Turkcell faturası üzerinden hat alanların kaç ay ödeme yaptıkları ve toplam ne kadar cihaz borcunun kaldığını sorgulamaları oldukça kolaydır. Turkcell hesabım üzerinden borcunuzu sorgulayabilir yada kalan toplam borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Turkcell faturaya ek telefon borcunu sorgulamak için Hesabım uygulamasından faturalarım kısmına tıklayarak kaç taksit ödemesi kaldığını ve toplam kalan borcunuzu görebilirsiniz.

Turkcell Taksitli Telefon Alma Şartları Nelerdir?

Turkcell hattınız üzerinden telefon almak için sağlamanız gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Hat sahibinin mutlaka kendisinin kimliği ile başvuru yapmasının yanında telefon almak için gereken diğer önemli kriterler ise;

Seçtiğiniz cihaz için puanınızın yeterli olması gerekli

Son ödeme tarihi geçmiş faturanız olmamalı

Adınıza kayıtlı hatlarda her hangi bir sorun olmamalıdır

Yasal olarak yapılan düzenleme ile 36 aya kadar taksitlendirme imkanı bulunmaktadır.

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