Türk Telekom’la veriler güvende

ADEM ŞAHİN

İletişim şirketi Türk Telekom, Siber Güvenlik Haftası’na (30 Kasım-2 Aralık) inovatif ürünleriyle mührünü vuracak. Şirketin ‘Uluslararası Siber Savaş ve Güvelik Konferansı ve Milli Siber Güvenlik Fuarı’ ana sponsoru olduğu hafta kapsamında birçok konu masaya yatırılacak.

Gerekenler yapılıyor

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, siber güvenliğin dünya genelinde önemle ele alınan bir kavram olduğunu söyledi. Kıraç, “Ülkeler, kritik altyapılarına karşı siber saldırıları önlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ulusal güvenlik açıklarını azaltmak ve siber saldırılardan gelecek zararları en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Biz de Türk Telekom olarak 360 derece güvenlik hizmetleri sunarak ülkemizin verisini koruyoruz” dedi.

Milli teknoloji üretimi

Kıraç, Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi’nde küresel standartlarda sertifikalara sahip uzman bir kadroyla 7 gün 24 saat hizmet sağlandığını aktararak, şunları bildirdi: “Finans, telekomünikasyon, kamu ve e-ticaret müşterilerimiz başta olmak üzere ülkemizin veri güvenliğini korurken yerlileştirme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. ‘Siber Vatan’ oluşturma vizyonu kapsamında öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejimizi sürdürüyoruz. Ayrıca yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu teknolojileri geliştiren girişimlerin desteklenmesinin mühim olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olması yolundaki hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

DEVSECOPS nedir?

Siber Güvenlik Haftası kapsamında çevrim içi etkinliklere yer verilecek. Türk Telekom tarafından ‘Devsecops Nedir?’ başlıklı webinar gerçekleştirecek. Siber tehditler karşısında güçlü şifre ve kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılması, veriler ile sistemlere erişimin kontrol edilmesi, programların düzenli olarak güncellenmesi, çalışanların bilinçlendirilmesi, güvenlik duvarından yararlanılması, tedarikçilerin değerlendirilmesi, saldırı yüzeyinin azaltılması, killswitch yerleştirilmesi gerekiyor.