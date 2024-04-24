İHALE İLANI

Türk Standardları Enstitüsü’nden

“TSE Mülkiyetinde Bulunan Adana İlindeki Taşınmazların Satışı İşi”

Mülkiyeti Enstitümüze ait olan “Çınarlı Mah. T.Cemal Beriker Bul. Gizerler İşhanı Kat:7 No:46 /19-20 Seyhan /Adana” adresindeki kat mülkiyeti şeklindeki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve TSE Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İhale Konusu İşin Niteliği: “Çınarlı Mah. T.Cemal Beriker Bul. Gizerler İşhanı Kat:7 No:46 /19-20 Seyhan /Adana” adresindeki kat mülkiyeti şeklindeki (içten birleştirilmiş iki adet iş yeri dairesi, kapalı alan toplamı 280 m²) taşınmazların satışı işi (iki tapuya sahip taşınmaz tek seferde satılacaktır)

2- İhale Şartnamesi https://www.tse.org.tr/duyurular/ internet adresinde, TSE Çukurova Bölge Koordinatörlüğünde ve TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını temin etmesi ya da alttaki bağlantıdan indirmesi, şartnamenin her sayfasını ve sonundaki taahhüdü imzalaması ve diğer evraklarla ihale saatine kadar komisyona sunması zorunludur. Doküman bedeli alınmayacaktır.

3- İhalenin:

a) Yapılacağı Adres: Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Çukurova Bölge Koordinatörlüğü -Yakapınar Mahallesi D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir/ADANA

b) Tarih ve Saati: 16.05.2024 Perşembe günü saat:15.00

c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Türk Standardları Enstitüsü Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

d) Tahmini Bedeli: 5.330.000,00 TL (KDV, vergi ve harçlar hariç)

e) Geçici Teminat Miktarı (%3): 159.900,00 TL

4- İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, (e-Devlet)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (e-Devlet), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz veya 2886 Say. Kanun ve Yönetmeliğe TSE Taş. Yönetmeliğine uygun geçici teminat kabul edilecek belgenin ibrazı (Bedel, Vakıflar Bankası Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Bağlı Şb IBAN:TR 81 0001 5001 5800 8848 9291 17 hesabına yatırılacak, açıklamasına ise “TSE Adana Satış İhalesi Geçici Teminat Bedeli” ibaresi eklenecektir.) Üzerine ihale kalmayanlara geçici teminatları geri verilir.

d) Şartnamede belirtilen imzalı taahhütnameyi vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

f) Vekâleten temsil halinde, vekilin noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve nüfus cüzdan sureti.

5- Tevdi edilen belgelerin asıl veya fotokopilerinin, noter onaylı ya da fotokopi verilmesi halinde asıllarının Enstitümüzce görüldüğüne dair kaşeli olmaları zorunludur.

6- İstenilen belgeleri içeren teklif zarfları, ihale saatine kadar TSE Çukurova Bölge Koordinatörlüğü Evrak Kayıt bürosuna verilebilecektir. İhale saatine kadar ulaşmayan teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İhale en yüksek teklif üzerinden, pey artırımı şeklinde uygulanacaktır.

8- Enstitümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İletişim: TSE Ankara Emlak İnşaat Müdürlüğü Tel: 0312 416 66 51

e-posta: [email protected] Kep adresi: [email protected]

İhale Şartnamesi bağlantısı: https://www.tse.org.tr/duyurular/



İlan olunur.

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Basın No: ILN02020544