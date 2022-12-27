Türk İş Başkanı "Beni Allah denetliyor" dedi! Fatih Altaylı içindeki kini yine ortaya döktü

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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'ya konuk oldu.

Atalay'ın konuk olduğu Altaylı'ya mal varlığını gösteren belgeyi verdiği öğrenildi. Fatih Altaylı konuğu Atalay'a, "Bana mal varlığınızı gösteren belgeyi de verdiniz." dedi.

"Öbür taraftaki denetim varsa yoksa ben karışmam ama..."

Ergün Atalay, Altaylı'ya şeffaflık mesajı vererek, "Beni işçi denetliyor, kongre denetliyor, beni Allah da denetliyor." ifadelerini kullandı.

28 Şubat'ın küfürbaz tetikçisi Fatih Altaylı, Ergün Atalay'a verdiği cevabında yine kinini ortaya döktü.

"Sayın başkan, Allah'ın denetlediklerinin Allah'tan pek korkusu yok anladığım kadarıyla. Kafalarına göre takılıyorlar." diyen Altaylı, "Öbür taraftaki denetim ayrı, varsa yoksa ben karışamam ama bu dünyada sağlam bir denetim herkese lazım." ifadelerini kullandı.