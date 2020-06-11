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Türk hackerlar Yunanistan'ı fena salladı: Türkiye'ye laf uzatırken bir daha düşünün

RootAyyıldız adlı Türk hacker topluluğu, Yunanistan İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi ve e-devlet portalını hack'lediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:25:00 - 2020-06-11 16:31:48
Türk hackerlar Yunanistan'ı fena salladı: Türkiye'ye laf uzatırken bir daha düşünün

RootAyyıldız adlı Türk hacker topluluğu, Yunanistan İçişleri Bakanlığı ve e-devlet resmi internet sitelerini hack'lediğini duyurdu. RootAyyıldız, internet sayfasından, yaptığı duyuruyla, siber saldırılardan sorumlu olduğunu açıkladı; grup, saldırıların Atina’nın Türkiye’ye yönelik tehditlerine bir cevap olarak gerçekleştirildiğini de belirtti.

Hacker grubu sayfasından yaptığı açıklamada,şu açıklamayı paylaştı:

"Selamün Aleyküm, Yunanistan’a ait einventory.e-gif.gov.gr adresini ‘dump’ ettim. Bu verileri paylaşıyorum. Detaylı bakan olursa Yunanistan’a ait birçok bakanlık görevlisinin bilgilerini bulabilirler. Türkiye'ye laf uzatırken, bir daha düşünün"

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Laf uzatmak diye bir deyim yok.Dil uzatmak var!
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