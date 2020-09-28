Türk askerine dil uzatmış! İşte TTB'nin yeni başkanının skandallarla dolu sicili

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin 'İhanet Oluşumu' olarak adlandırdığı Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) başkanlığına seçilen Şebnem Korur Fincancı'nın sicilinin skandallarla dolu olduğu ortaya çıktı.

Ermenilerin 'soykırım' yalanlarını savunup Türkiye'yi suçlayan Fincancı, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan "Öcalan'a Özgürlük Platformu"nun da kurucuları arasında yer almıştı.

Bahçeli: TTB kapatılsın

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaptığı ideolojik hesaplarla hükümetin attığı her adımın karşısında bulunan Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) kapatılması için çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli'nin son derece haklı çağrısının ardından siyasiler arasında tartışmalar olmuş, Türkiye'nin lehine olan konulara karşı çıkması ile bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB'nin kapatılmasının 'saçma' olduğunu ileri sürmüştü. CHP'ye ise terör örgütü PKK'nın TBMM'deki uzantısı HDP'den destek gelmişti.

Tartışmalar sürerken adında Türk bulunan ama Türkiye aleyhinde hareket eden Tabipler Birliği yeni başkanını belirlemek için seçime gitti.

Seçimleri, sicili kabarık olan Şebnem Korur Fincancı kazandı.

Türk Tabipler Birliği Başkanı olan Fincancı, geçmişinde skandal açıklamalara imza atması ile biliniyor.

Türk askerine dil uzattı!

Türk askerinin hendek kazan teröristlere operasyonlar gerçekleştirdiği dönemde imza toplayan isimlerden biri olan yeni TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bir ihanet açıklaması yaparak Türk askerini Cizre'de "katliam yapmakla" suçladı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşına özgürlük istedi!

Yeni TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İmralı'da tutuklu olan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için kurulan "Öcalan'a Özgürlük Platformu"nun da kurucuları arasında yer aldı.

PKK'nın sözde gazetesine destek!

Fincancı, terör örgütü PKK'nın sözde gazetesi olarak bilinen ve ardından kapatılan Özgür Gündem'in de bir dönem nöbetçi genel yayın yönetmenliği görevini de yapmıştı.