Türk askeri YPG'li teröristi böyle avladı Barış Pınarı Harekatı kapsamında keskin nişancı Türk askerinin YPG'li bir teröristi vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin, terör unsurlarının temizlenmesi için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı tüz hızıyla devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, 415 YPG/PKK'lı terörist öldürülürken, 14 köy teröristlerden temizlendi. Boşluğa bakan terörist öldürüldü Harekat kapsamında öldürülen bir YPG'li teröristin ise vurulma anları ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında boşluğa bakan YPG'li terörist keskin nişancı Türk askeri tarafından öldürüldü.

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