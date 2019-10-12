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Türk askeri YPG'li teröristi böyle avladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında keskin nişancı Türk askerinin YPG'li bir teröristi vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:53

Türk silahlı Kuvvetleri'nin, terör unsurlarının temizlenmesi için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı tüz hızıyla devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, 415 YPG/PKK'lı terörist öldürülürken, 14 köy teröristlerden temizlendi.

Boşluğa bakan terörist öldürüldü

Harekat kapsamında öldürülen bir YPG'li teröristin ise vurulma anları ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında boşluğa bakan YPG'li terörist keskin nişancı Türk askeri tarafından öldürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 11:53
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