TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
2023-08-25 00:01:00 -
TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI
DOSYA NO: 2022/46 TEREKE
DOSYA NO: 2022/46 TEREKE
Acarlar Mah.Yörük SK. No:48 İÇ Kapı No:2 Turgutlu/MANİSA adresinde mukim, 61924094544 TC..Kimlik nolu GÖKHAN ERNAMLI’ hakkında Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/08/2023 tarih ve 2022/46 Tereke ESAS,2023/42 KARAR sayılı kararı ile, İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin KAPATILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.
(İİK.m. 166;181,182,254
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Basın No: ILN01881180