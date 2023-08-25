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Resmi İlanlar TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2023-08-25 00:01:00 -

TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI

DOSYA NO: 2022/46 TEREKE

Acarlar Mah.Yörük SK. No:48 İÇ Kapı No:2 Turgutlu/MANİSA adresinde mukim, 61924094544 TC..Kimlik nolu GÖKHAN ERNAMLI’ hakkında Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/08/2023 tarih ve 2022/46 Tereke ESAS,2023/42 KARAR sayılı kararı ile, İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin KAPATILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.

(İİK.m. 166;181,182,254

#ilangovtr

Basın No: ILN01881180