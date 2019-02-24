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Tunceli yerel seçim anket sonuçları 2019

Tunceli yerel seçim anketi açıklandı mı? Tunceli seçim anketi 2019. 31 Mart 2019 yerel seçim Tunceli seçiminde son durum ne? Tunceli anket sonuçları açıklandı mı? Tunceli’de hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Peki Tunceli yerel seçim anket sonuçları son dakika ne durumda? Tunceli anket sonuçları 2019 açıklandı mı? Tunceli 31 Mart 2019 yerel seçim anket sonuçlarında son durum ne? HDP Tunceli'de ne kadar oy alıyor?

24 Şubat 2019 Pazar 19:03
Tunceli yerel seçim anket sonuçları 2019

Tunceli seçim anketi 2019. 31 Mart 2019 yerel seçim Tunceli seçiminde son durum ne? Tunceli anket sonuçları açıklandı mı? Tunceli’de hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Peki Tunceli yerel seçim anket sonuçları son dakika ne durumda? Tunceli anket sonuçları 2019 açıklandı mı? Tunceli 31 Mart 2019 yerel seçim anket sonuçlarında son durum ne?

Tunceli seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 57.5931 seçmenin 490 sandıkta oy kullandığı Tunceli’de 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Tunceli HDP için kritik şehirlerin başında gelmekte. Tunceli’de AK Parti’nin belediye başkan adayı Gökhan Arslan olurken CHP’nin Tunceli belediye başkan adayı Yusuf Kenan, HDP Tunceli belediye başkan adayları Nurşat Yeşil – Aleddin Erdoğan oldu.

Tunceli’de HDP önde görülüyor

Tunceli’de araştırmaya katılanların yüzde 32,8’i 31 Mart'ta tercihini HDP Adayları Nurşat Yeşil ile Hıdır Demir'den yana kullanacağını belirtirken, yüzde 21,0’lık kesim kamuoyunda ‘Komünist Başkan’ olarak bilinen TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’na oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 22,7 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 23,5 olarak belirlendi.

Tunceli 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı M. Ali Bul % 42.4

CHP adayı Hızır Bahtiyar Aytaç % 30.8

AK Parti adayı Erkan Eroğlu % 9.3

Tuncelie 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Muharrem İnce: % 58.08

Selahattin Demirtaş: % 21.14

Recep Tayyip Erdoğan: % 18.67

Meral Akşener: % 1.79

Temel Karamollaoğlu: % 0.18

Doğu Perinçek: % 0.15

Millet İttifakı: % 28.45

Cumhur İttifakı: % 19.22

HDP: % 52.07

CHP: % 26.58

AK Parti: % 13.56

MHP: % 5.66

İYİ Parti: % 1.57

SP: % 0.30

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:03
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