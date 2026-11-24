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ESAS NO : 2016/272 Esas

KARAR NO : 2025/101

HÜKÜM :

1-Tunceli İli Merkez İlçesi Atlantı Mah./Köyü Cilt No:23, Hane No;28, BSN:8'de kayıtlı, Şahhüseyin ve Elif'den olma, 01/07/1919 Kalan doğumlu, EMOŞ ATEŞ tarafından tanzim ettirilen Tunceli 2. Noterliğinin 20/12/2011 tarih 05497 yevmiye nolu düzenleme şeklindeki VASİYETNAMENİN AÇILMIŞ SAYILMASINA dair karar verilmiş olup,

Söz konusu kararın tüm aramalara rağmen adresine ulaşılamayan Tunceli Merkez Tüllük Köyü nüfusuna kayıtlı Ali ve Hanım oğlu, 1967 doğumlu AYDIN AYBOĞA' ya tebliğ yerine geçtiği, gerekçeli kararın ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına ve bu tarihten itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize verilecek veya emsal mahkeme aracılığı ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere 12/02/2025 tarihinde karar verilmiş olup, hüküm Mirasçı AYDIN AYBOĞA' ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026

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Basın No: ILN02602010