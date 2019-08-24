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Tüm tüketicileri uyarıyoruz! Zamlı etiketler hazır

Okul zilinin çalmasına sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandıran kırtasiye sektörü, bu yılki ürünlerini yüzde 15 ila 30 zamlı satacak. Elektronik aletlerinde fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Geçen yıl döviz kurundaki atağı bahane ederek etiketleri bir gecede değiştiren bazı teknoloji mağazaları, bu sene de talep artışını fırsat bilerek zamma hazırlanıyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
Tüm tüketicileri uyarıyoruz! Zamlı etiketler hazır

 Buğra Kardan 

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi kırtasiye sektörü yoğun bir mesai içerisine girdi. Şu sıralar hummalı bir çalışma yürüten sektör temsilcileri, ürün fiyatlarını yüzde 15 ila 30 oranında artırmayı planlıyor.

Velilere kötü haber

Zamlardan en büyük payı defter alacak. Zira dolar kurunun oynaklığından ötürü katlanan kâğıt maliyetinin defter fiyatını yüzde 30 artıracağı ve 4 liradan 5-6 liraya çıkaracağı tahmin ediliyor.

Ayrıca sırt çantasının fiyatının 40 liradan 50 liraya, kalem kutusunun 10 liradan 12 liraya, boyama ve yapıştırma ürünlerinin de 20 liradan 25 liraya yükseleceği öngörülüyor.

Notebooklar cep yakıyor

Kur dalgalanmaları nedeniyle elektronik ürünler de cep yakıyor. Nitekim tabletlerin bedeli 700 ila bin 200 lirayı, notebookların ise bin 500 ila bin 900 lira arasında değişiyor. Bu fiyatları şaşkınlıkla karşılayan velilerin en büyük korkusu ise okulların açılmasına ramak kala fırsatçıların talep artışını bahane ederek ürünlere zam yağdırmaları.

Önemli uyarı

Tüketici derneklerinin yöneticileri, velilere “Fiyat ve kalite karşılaştırmaları yapın vurgunculara prim vermeyin, oyuna gelmeyin, en uygun ama en güvenli ürünleri tercih edin” uyarısını yaptı ve etiket hilelerine başvuran perakendecilerin Ticaret Bakanlığı’na şikâyet edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kur ataklarının kâğıda paralel olarak defter ve kitap fiyatlarını da arttırdığına dikkat çekti. Bu artışların şokunun yeni atlatıldığına işaret eden Deniz, “Ama velilerimiz halen kaygılılar. Yoğun talebin öne sürülerek ürün fiyatlarının yukarı çekilmesinden endişe ediyorlar” dedi. Perakendecilerin fedakârlık yapmaları; kâr oranlarını geri çekmeleri gerektiğini dile getiren Deniz, “Aksi takdirde velilerimiz sıkıntıya girer, mali sorunlarla karşı karşıya kalırlar” ifadesini kullandı.

Denetimler artırılmalı

Üreticilerin ve satıcıların rağbet gören ürünleri pahalıdan satma yarışına girmemeleri gerektiğini belirten Deniz, şöyle devam etti:

Velilerimiz de duyarlı olsun. Haksız fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığı’na bildirsinler. Alo 175’i arasınlar, mobil uygulama HFA-Bildirim’den faydalansınlar. Ticaret Bakanlığı yetkilileri de denetimlerini artırsınlar. Ürünlerin güvenli olup olmadığını, fiyatlarla oynanıp oynanmadığını kontrol etsinler. Şu muhakkak ki denetimler ve müeyyideler ekonomiye olumlu katkı sunar.

Garantisiz ürünlerden kaçının

Garantisiz ve markasız ürünlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Deniz, “TSE damgalı ve markalı materyaller tercih etmekte yarar var” diye ekledi.

Ucuz ürünün adresi Eminönü

Okul sezonunun yaklaşmasıyla defter, çanta, kalem, matara, silgi gibi kırtasiye ürünlerinin dolduracağı tezgâhlar gelecek haftadan itibaren kurulmaya başlanacak. İstanbul’da Eminönü ve Tahtakale ise ucuz ürünlerin adresi olarak öne çıkıyor.

İnternet alışverişinde Anadolu farkı

Online okul alışverişleri devamlı artıyor.  Alışverişlerde en çok talep gören ürünler kalem, kalem kutusu, defter ve klasör olarak sıralanıyor. Siparişler noktasında İstanbul, Ankara ve İzmir ön planda. Online alışverişlerin 70’i ise Anadolu’dan yapılıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. ders başı
  5. kırtasiye sektörü
  6. dolar kuru
  7. sırt çantası
  8. Kur dalgalanmaları
  9. Tüketici dernekleri
  10. Ticaret Bakanlığı
  11. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz
  12. HFA-Bildirim
  13. Alo 175
  14. TSE damgası
  15. okul alışverişleri
  16. Okul sezonu
  17. Tahtakale
  18. Online alışveriş

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