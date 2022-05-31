Tuğçe Kazaz'ın Şeriat açıklaması gündem oldu

Müslüman olduktan sonra yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve İslam'ı açık sözlülükle savunan eski manken Tuğçe Kazaz, Twitter hesabından yaptığı son açıklamasında Şeriat için övgü dolu söyler söyledi.

Bir paylaşımda bulunan Kazaz, "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil." ifadelerini kullandı.

Kazaz'ın sözleri İslami ahkâmı kabul eden Müslümanlar tarafından büyük beğeni aldı. Allah'ın (cc) emirleri ve Hz. Muhammed'in (sav) yolundan rahatsız olanlar ise, Kazaz'ın sözlerini hazmedemedi.