Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tuğçe Kazaz yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekiyor. Bu sebeple pek çok kişi Tuğçe Kazaz'ın kim olduğunu araştırıyor.

Tuğçe Kazaz kimdir kaç yaşında? Tuğçe Kazaz ne iş yapıyor mesleği?

Tuğçe Kazaz 26 Ağustos 1982'de Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2000 Elit Model Look yarışmasında ikincilik, 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti.

George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikâhtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.

Tuğçe Kazaz mankenliğin yanı sıra oyunculukta yaptı.

Tuğçe Kazaz'ın rol aldığı yapımlar:

2014 Kafkas

2013 Gönül Hırsızı

2012 Uzun Hikaye

2012 Son Yaz Balkanlar 1912

2008 Cin Geçidi

2007 Can