Tuba Durgut cevap verdi, takipçileri Akit’e sahip çıktı

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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun 7 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, “Rezaletin kralı üniversitede, ‘üniversiteleri kapatalım’ diyor muyuz?” başlıklı yazısında, üniversitelerde yaşanan ahlaksızlardan dolayı eğitim kurumlarının kapatılamayacağını, birkaç avukatın yaptığı ahlaksızlık yüzünden baroların kapatılamayacağını ifade etmesi solak medya tarafından çarpıtılarak, “Karahasanoğlu, üniversitelerin kapatılmasını istedi” şeklindeki akıldışı ifadelerle aktardı.

Aynı yazıyı gerekçe gösteren AK Parti Milletvekili Tuba Durgut, Karahasanoğlu’nu hedef alarak, “İnsaniyet ve İslamiyet’ten nasibini almadığı” gibi çirkin yakıştırmalarda bulundu. Bunun üzerine kendisine cevap hakkı doğan Karahasanoğlu, dün yayınlanan “Partisinin ve babasının hatırına!” başlıklı yazısında, Tuba Durgut’a cevap verdi. Tuba Durgut, bu yazı üzerine sosyal medya hesabından bir kez daha Karahasanoğlu’na yönelik itham dolu açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Karahasanoğlu’na cevap verdi, halk Akit’e destek çıktı

Yaptığı açıklamalar ile bir kez daha Karahasanoğlu’nu hedef alan AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut sosyal medyada yoğun eleştiri aldı. Yeni Akit’e sahip çıkan takipçiler, Yeni Akit’in her zaman İslamiyet’ten ve insaniyetten yana olduğunu hatırlatarak, Durgut’a sert tepki gösterdi.

İşte Durgut’un açıklamalarına gelen tepkiler: