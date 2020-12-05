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Gündem TTB'nin ihaneti bini aştı! PKK paneline katılacak
Gündem

TTB'nin ihaneti bini aştı! PKK paneline katılacak

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki uzantılarından biri olan ve PKK'nın akademisyen yapılanması Kurd-Akad Derneği tarafından düzenlenen "Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı"na TTB'nin Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın da katılacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:33:00 -
TTB'nin ihaneti bini aştı! PKK paneline katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörle iç içe" olarak nitelendirdiği ve en son terör örgütü propagandası yapmaktan hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığa getirildiği Türk Tabipler Birliği'nden (TTB) ihanet gibi bir adım geldi.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki uzantılarından biri olan ve PKK'nın akademisyen yapılanması Kurd-Akad Derneği tarafından düzenlenen "Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı"na TTB'nin Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın da katılacağı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yapılanması olarak faaliyet gösteren derneğin, konferansının 16 Ocak 2021'de internet üzerinden yapılacağı, TTB'nin Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın konuşmasının da "Kuzey Kürdistan: Dışlanma ve Asimilasyon Bağlamında Tıbbi Bakım" başlığı taşıması dikkat çekti. Kurd-Akad'ın sosyal medya hasaplarında, konferansa ilişkin paylaşımlarda Almanca, Kürtçe ve İngilizce duyurular yapılıyor.

PKK organizasyonuna katılan birliğin Merkez Konsey Üyesi Yerlikaya ise Diyarbakır'da özel hastanede görev yapıyor.

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Yorumlar

deniz

BENİM ASKERİM POLSİM MÜCADELE EDECEK BU PKK İLLETİ İLE VAY BE GELDE KIZMA SİNİRLENME KÜPLERE BİNME SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYORUM BU PKK İLLETİNİ YERLE BİR EDİN SİHALAR GECE GÜNDÜZ BOMBALASIN KAMPLARINI YERLE BİR EDİN 40 YILDIR AYAĞIMIZA DOLANAN BU ÇAPULCU ÖRGÜTE KİM DESTEK VERİYORSA KAPATIN GİTSİN AYAĞIMIZA KİM DOLANIYORSA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ EZİN VE GEÇİN BİZ BÜYÜK İŞLERİN DEVLETİYİZ
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teoman

Bu birlik ve derneklere bir çözüm bulunamadı.
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