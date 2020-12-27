TTB ihanetten vazgeçmiyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamasında günlük koronavirüs vaka sayısındaki hızlı azalışa dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak." açıklaması yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü de vaka sayılarındaki hızlı düşüşe dikkat çeken Bakan Koca, vaka ve hasta sayılarının azalması ile yoğun bakımlardaki yükün de hafiflediğine dikkat çekti.

TTB hainlikten vazgeçmiyor!

Pandemi sürecinin en başından berikamuoyuna umut olacak tek bir şey söylemeyen, 82 milyon Türkiye vatandaşı için Sağlık Bakanlığı ile ortak hareket etmek yerine Birgün ve benzeri yandaş medya kuruluşları aracılığıyla vatandaşa korku pompalayan ve her gün felaket senaryoları çizen TTB, bildiğini okumayı sürdürüyor. Vaka sayılarının azalması ile yoğun bakım doluluk oranlarındaki yükün azaldığını açıklayan Fahrettin Koca'ya karşı yapılan açıklamalar şöyle:

Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemur:

"Ankara’daki vaka sayılarında da düşüş var. Hastanelerdeki yoğun bakımlarda ise bir azalma yok maalesef. Kapatılan hastaneler tekrar açılıyor, bazı yerlerde ek yoğun bakımlar yapılıyor çünkü burada yatan hasta sayılarında düşüş yok. Vaka sayılarında düşüş yoğun bakımlara yansımış değil maalesef."

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ömer Ardaman:

"Vaka sayılarında azalma var ama rehavete kapılmamalıyız. Yataklar dolu ama acilde yatak boşalmasını bekleyen hastamız yok. Evde takip edilen çok sayıda hasta var hala."

Giresun Tabip Odası Selami Oktay:

"Kentimizde bir durağanlaşma oldu. Elbette yoğun bakımlar hala dolu ama iyileşen hasta sayısı da iyi bir seviyede. Evlerde yine aile hekimleri tarafından takip edilen hasta sayısı çok fazla."

Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin:

"Antalya’da yeni hasta sayısında bir miktar düşüş var ama yatak doluluklarımız azalmadı. Yoğun bakımlarımız hala dolu. Hastalarımızın yoğun bakımda kalma süresi çok uzun. Hala yeni yataklarla kapasite artırmaya çalışıyorlar. Test sayısı azaldığı için mi vaka sayısı azaldı? Soru da hala yanıtsız. Biz hala tam kapanma öneriyoruz."

Isparta-Burdur Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Musa Bacaksız:

"Ben aile hekimiyim ve Eğirdir’de görev yapıyorum. Biz aile sağlı merkezinde (ASM) toplam yedi hekimiz. Aralık ayı başında benim ve diğer hekim arkadaşların takip ettiği hasta sayısı 100’lere çıkmıştı ama sistemden bugün baktığımda takipli hasta sayım 15’e kadar düştü. Isparta Merkez’de de aynı durum söz konusu yani bu bölgede genel olarak vaka sayılarında fark edilir şekilde bir düşüş var. Bahsettiğim dönemde günlük olarak yapılan testlerin neredeyse yüzde 50’si pozitif çıkarken bu oran bugünlerde yüzde 10’lara kadar düşmüş durumda. Ancak hastanede yatan hasta sayılarında bir azalma yok. Yoğun bakımlarda hala ciddi bir doluluk oranı var."