'TSK'da 5 general istifa etti' Nihat Genç tarafından kurulan Veryansintv'nin haberine göre, YAŞ kararları ve görevlendirmelere tepki gösteren 5 general görevinden istifa etti.

2019 YAŞ kararları ve görevlendirmelere tepki gösteren 5 general istifa etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son Yüksek Askeri Şura’ya (YAŞ) ve atama kararlarına yönelik tepkiler beraberinde istifaları getirdi. 5 önemli generalin TSK’dan ayrılmak için dilekçe verdikleri öğrenildi. Veryansintv.com’un edindiği bilgilere göre, istifasını veren generaller YAŞ öncesi Özel Kuvvetler Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Tuğg. Recep Özdemir, Tuğg. Ertuğrul Sağlam, Tuğg. Uğur Bülend Acarbay ve Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir. İşte istifa eden komutanlar ve YAŞ öncesi / sonrası görevleri: – Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı:

YAŞ’tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK K. / Adana – Tuğg. Recep Özdemir

YAŞ’tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı / Ankara

YAŞ’tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale – Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir

YAŞ’tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı /Ankara

YAŞ’tan sonra: 3. P. Tüm. K. / Hakkari – Yüksekova – Tuğg. Uğur Bülend Acarbay

YAŞ’tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Kilis – Eybeyli – Tuğg. Ertuğrul Sağlam

YAŞ’tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan

YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Adana

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