'TSK'da 5 general istifa etti'
Nihat Genç tarafından kurulan Veryansintv'nin haberine göre, YAŞ kararları ve görevlendirmelere tepki gösteren 5 general görevinden istifa etti.25 Ağustos 2019 Pazar 16:04
2019 YAŞ kararları ve görevlendirmelere tepki gösteren 5 general istifa etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son Yüksek Askeri Şura’ya (YAŞ) ve atama kararlarına yönelik tepkiler beraberinde istifaları getirdi.
5 önemli generalin TSK’dan ayrılmak için dilekçe verdikleri öğrenildi. Veryansintv.com’un edindiği bilgilere göre, istifasını veren generaller YAŞ öncesi Özel Kuvvetler Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Tuğg. Recep Özdemir, Tuğg. Ertuğrul Sağlam, Tuğg. Uğur Bülend Acarbay ve Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir.
İşte istifa eden komutanlar ve YAŞ öncesi / sonrası görevleri:
– Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı:
YAŞ’tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK K. / Adana
– Tuğg. Recep Özdemir
YAŞ’tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı / Ankara
YAŞ’tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale
– Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir
YAŞ’tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı /Ankara
YAŞ’tan sonra: 3. P. Tüm. K. / Hakkari – Yüksekova
– Tuğg. Uğur Bülend Acarbay
YAŞ’tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Kilis – Eybeyli
– Tuğg. Ertuğrul Sağlam
YAŞ’tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Adana
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