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'TSK'da 5 general istifa etti'

Nihat Genç tarafından kurulan Veryansintv'nin haberine göre, YAŞ kararları ve görevlendirmelere tepki gösteren 5 general görevinden istifa etti.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:04
'TSK'da 5 general istifa etti'

2019 YAŞ kararları ve görevlendirmelere tepki gösteren 5 general istifa etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son Yüksek Askeri Şura’ya (YAŞ) ve atama kararlarına yönelik tepkiler beraberinde istifaları getirdi.

5 önemli generalin TSK’dan ayrılmak için dilekçe verdikleri öğrenildi. Veryansintv.com’un edindiği bilgilere göre, istifasını veren generaller YAŞ öncesi Özel Kuvvetler Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Tuğg. Recep Özdemir, Tuğg. Ertuğrul Sağlam, Tuğg. Uğur Bülend Acarbay ve Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir.

İşte istifa eden komutanlar ve YAŞ öncesi / sonrası görevleri:

– Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı:
YAŞ’tan önce: Özel Kuvvetler Komutanı / Ankara
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK K. / Adana

– Tuğg. Recep Özdemir
YAŞ’tan önce: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı / Ankara
YAŞ’tan sonra: 6. Hd. Tug. K. / Van-Başkale

– Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir
YAŞ’tan önce: K. K. EDOK Kurmay Başkanı /Ankara
YAŞ’tan sonra: 3. P. Tüm. K. / Hakkari – Yüksekova

– Tuğg. Uğur Bülend Acarbay
YAŞ’tan önce: 2. Zh. Tug. K. / Kahramanmaraş
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Kilis – Eybeyli

– Tuğg. Ertuğrul Sağlam
YAŞ’tan önce: 59. Top. Eğt. Tug. K. / Erzincan
YAŞ’tan sonra: 6. Mknz. P. Tüm. Ve MÖGK. K. Yrd. / Adana

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:04
  1. Kilis
  2. Van
  3. Kahramanmaraş
  4. Hakkari
  5. Erzincan
  6. Ankara
  7. Adana
  8. TSK
  9. TSK istifa

YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 3 sa önce
    Istifa etseler ne olur etmeseler ne olur? Onların görevini yapacak yüzlerce general var. Albay var. Olmadı yarbay var.
  • HarunHarun3 sa önce
    Bunların alayı eski cuntacı değilmi
  • Ali veliAli veli4 sa önce
    Efendim lütfen düzgün başlık atınız bunlar istifa edemezler ancak emeklilik dilekçesi verirler. Öyle bir lanse ediliyor ki güya her şeyden vazgeçmişler ve istifa etmişler... Bu gibi insanlar Türk silahlı kuvvetlerinden istifa ederlerse er olarak statülere sonlandırmış olacaklarını bilirler. Buda onların işine gelmez. Çünkü emekli Paşa'nın bir çok getirisi vardır en basidi sosyal tesisler .. Işık Koşaner ve avanesi olayını hatırlayın; emekli olmak istediler ama istifa diye duyurdular.
  • Milletin iradesiMilletin iradesi4 sa önce
    .ittirin gidin israil askeri olun.

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