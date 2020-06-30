Trump, Erdoğan ile telefon görüşmesinde o dünya liderine hakaret etti

ABD'li gazeteci Carl Bernstein, ABD Başkanı Trump'ın görüşmelerini ifşaladı. İfşa haberinde Trump'ın Erdoğan'la olan görüşmelerine de yer veren Bernstein, "Trump, Erdoğan'la yaptığı görüşmede Angela Merkel hakkında 'salak' dedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmelerini, tanıklara ve resmi belgelere dayandırarak uluslararası kamuoyuna aktaran başarılı gazeteci Carl Bernstein dünyayı şaşkına çeviren açıklamalar yaparak Trump'ı adeta ifşa etti.

'Trump, Merkel'e salak dedi'

Aylar boyunca derlediği bilgileri kamuoyu ile paylaşan Bernstein, Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e "salak" dediğini ve başta Avustralya, Kanada, İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok müttefikine de hakaretler yağdırarak adeta "zorbalık" yaptığını söyledi.

'Bir şey bildikleri yok'

Bernstein'a konuşan iki kaynak, Trump'ın yabancı liderlerle konuşurken adeta bir hayal aleminde olduğunu söylerken "Trump, Erdoğan ve Putin'le konuşurken sürekli önceki başkanları eleştirirdi. Barack Obama ve George W. Bush gibi rakipleri hakkında, 'bir b.k bildikleri yok' yorumunu yaptı" ifadesini kullandı.

'Trump ile en çok görüşen Erdoğan idi'

CNN'de de yer alan haberin detaylarında şu ifadeler dikkat çekti: "Trump ile en çok özel telefon görüşmesi gerçekleştiren lider Erdoğan'dı. Bazen Beyaz Saray'ı haftada en az iki kere arar ve doğrudan Trump'a bağlanırdı. Erdoğan'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron sık sık Trump ile konuşurdu. Macron sık sık Trump'ı küresel iklim değişikliği politikasını değiştirmesi konusunda ikna etmeye çalışırdı.

'Erdoğan Trump'tan talep etti'

Erdoğan'ın Trump ile görüşmelerinin sıklığı McMaster, Bolton ve Kelly'i rahatsız ederdi çünkü Erdoğan Trump'tan bazı politikalarını değiştirmesini isterdi ve bu sebeple Erdoğan, Ulusal Güvenlik Konseyi protokollerini bypass ederdi ve protokolü atlardı."