TRT1’den flaş Uyanış Büyük Selçuklu kararı

TRT1 ekranlarında izleyicilerin büyük sevgisini kısa sürede kazanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, pazartesi akşamları da dizi yarışının birincilikleri toplayan yapımı oldu. Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Mehmet Özgür, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin 29 Mart pazartesi akşamı 26.yeni bölümü yayınlanacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta sette yaşanan koronavirüs sorunu nedeniyle yeni bölüm ekrana gelmemişti.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranları, bir hafta bile dizilerinden ayrı kalmaya dayanamıyor. TRT1 de aldığı yeni karar ile dizinin 26.yeni bölümünü 29 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak. TRT1’den bu konuda duyuru da yapıldı.

Sencer’in tertibi neticesinde Tekiş’in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah’ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?

Öte yandan Sabbah, Kınık Obası’na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti’ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?

Kınık Obası’nda Efruz’u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah’ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası’ndan kaçmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah’ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Diğer taraftan Selçuklu’nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu’nun İslam Âlemi’nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah’tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah’ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam’ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam’ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.

Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida’nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah’a ulaşmayı başarabilecek midir?