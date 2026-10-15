Trendyol, yapay zeka ile e-ticaretin geleceğini şekillendiriyor

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, dünyanın önde gelen girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinden Slush’ın İstanbul ayağı olan Slush’D İstanbul etkinliğinde düzenlenen "Agentic Pazaryeri: Yapay Zeka Ticareti Nasıl Yeniden Şekillendirecek" başlıklı panele katılarak e-ticaretin geleceğini şekillendirecek yapay zeka stratejilerini, agentic (ajan tabanlı) alışveriş vizyonunu ve Trendyol’un iç süreçlerindeki dijital dönüşümü paylaştı.

Her kullanıcıya özel deneyim, her ürüne farklı bir alışveriş yolculuğu

"Yapay zeka, e-ticarette mevcut süreçleri hızlandırmanın ötesine geçerek iş yapış biçimlerini yeniden tanımlayan temel bir teknolojiye dönüşüyor" diyen İnan, yeni teknolojilerin kullanıcı deneyimini kişiye özel ve dinamik bir yapıya taşıyacağını belirtti:

"Yeni teknolojilerle birlikte Trendyol’u ziyaret eden günlük 17 milyon kullanıcının her birine özel bir deneyim sunabilir, platformun görünümünü ve içeriklerini neredeyse gerçek zamanlı olarak değiştirebiliriz. E-ticarette asıl dönüşümün önemli bir parçası bu olacak. Bununla birlikte, gelecekte tüm alışverişlerin yapay zeka ajanları tarafından baştan sona tamamlanmasını beklemiyoruz. Özellikle moda ve yaşam tarzı kategorilerinde kullanıcılar, satın alacakları ürünü önceden belirlemek yerine farklı seçenekleri keşfetmek ve karşılaştırmak istiyor. Yapay zeka ajanlarının alışveriş sürecini uçtan uca yönettiği modelin ise ürün tercihinin önceden belli olduğu kategorilerde daha fazla yaygınlaşacağını öngörüyoruz."

Yapay zeka, küçük işletmelerin küresel rekabet gücünü artırıyor

Yapay zekanın satıcılar için sunduğu fırsatlara da değinen İnan, Trendyol’un KOBİ’lere sağladığı teknolojik altyapıyı şöyle detaylandırdı: "Dijital asistan Ortak sayesinde satıcılarımızın iş süreçlerini kolaylaştırarak verimliliklerini artırıyoruz. Trendyol LLM büyük dil modeli sayesinde iş ortaklarımız dil bariyerine takılmadan 10 farklı dilde uluslararası pazarlara açılabiliyor. Ayrıca yapay zeka destekli veri analizleriyle, satıcılarımızın stok yönetimi ve ürün tasarımı gibi konularda hedef pazardaki talebe göre doğru kararlar almalarını destekliyoruz." dedi.

Trendyol’un iç organizasyonuna da değinen Erdem İnan, teknoloji ekiplerinde yapay zeka asistanı kullanım oranının %90’a ulaştığını, yazılan kodun yaklaşık yüzde 20’sinin yapay zeka tarafından üretildiğini ve 16 binden fazla görevin otonom yürütüldüğünü paylaştı. İnan, Slush’D İstanbul’da girişimcilik ekosistemiyle bir araya gelerek Trendyol’un geleceğin e-ticaret dünyasında hem tüketiciler hem de satıcılar için en güvenilir ve yenilikçi platform olma vizyonunun altını çizdi.