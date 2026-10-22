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Spor Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

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Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

1. Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK: Emrullah Baydar

 

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor: Yücel Büyük

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor: Burak Olcar

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur

 

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor: Burak Pakkan

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Emre Kargın

 

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK: Hakan Ülker

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