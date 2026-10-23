Trendyol 1. Lig ekibi yabancı teknik adamla sözleşme imzaladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Sırp teknik direktör Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Manisa Futbol Kulübü ailesine katılan teknik direktörümüz Nestor El Maestro ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
MAESTRO’NUN TÜRKİYE DENEYİMİ VAR
Nestor El Maestro, 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de Göztepe’yi çalıştırmıştı. Sırp teknik adam, İzmir ekibinin başında çıktığı 28 karşılaşmada 14 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 9 galibiyet ile sahadan ayrılı. Nestor El Maestro, Kıbrıs Rum Kesimi’nde şuan Anorthosis te göre yapıyor. Öte yandan Manisa FK, pazartesini Mardin 1969 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.