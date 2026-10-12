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Yerel Trafik magandasına rekor ceza şoku: Çiğli'de terör estiren sürücüye 180 bin liralık fatura!
Yerel

Trafik magandasına rekor ceza şoku: Çiğli'de terör estiren sürücüye 180 bin liralık fatura!

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Trafik magandasına rekor ceza şoku: Çiğli'de terör estiren sürücüye 180 bin liralık fatura!

İzmir'in Çiğli ilçesinde Anadolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken başka bir sürücüyle tartışıp aracından inerek saldıran ve trafiği birbirine katan gözü dönmüş motosiklet sürücüsü Emniyet'in radarından kaçamadı. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu kimliği kısa sürede tespit edilen 31 yaşındaki E.T. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye saldıran, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, dün Anadolu Caddesi'nde bir motosiklet sürücünün aracından inerek başka bir sürücüyle tartışıp kavga ettiği belirlendi.

Ekipler, plaka bilgilerinden, sürücünün E.T. (31) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan sürücüye, 180 bin lira idari ceza uygulandı.

Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan sürücünün motosikleti trafikten men edildi.

Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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