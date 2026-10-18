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Spor Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş'te tüm kulvarlarda 144. kez karşılaşacak
Spor

Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş'te tüm kulvarlarda 144. kez karşılaşacak

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Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş'te tüm kulvarlarda 144. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 8. hafta kapanışında 19 Ekim saat 20.00'de 144. kez karşılaşacak. 143 maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor 49 galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. İki ezeli rakip, bu müsabakayla birlikte tüm kulvarlarda 144. kez rakip olacak.

Ligde siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 15 puanla maç eksiğiyle 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda ulaştığı 13 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Geçen hafta Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 2-1 yenerken, Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Rekabette 57-49 Beşiktaş üstünlüğü

Geride kalan 143 karşılaşmada Beşiktaş 57, Trabzonspor 49 kez kazandı; 37 maç beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da üstünlük siyah-beyazlılarda: Beşiktaş 199, Trabzonspor 165 gol kaydetti.

Süper Lig özelinde taraflar 107. kez karşı karşıya gelecek. Ligdeki 106 maçta Beşiktaş 39, Trabzonspor 38 galibiyet elde etti; 29 müsabaka berabere bitti. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 151, bordo-mavililer 125 gol attı.

Beşiktaş, Trabzon'da son galibiyetini 2020-2021'de aldı

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında oynadığı son 5 maçtan galibiyetle ayrılamadı. Bu seride 4 karşılaşma berabere biterken 1 maçı Trabzonspor kazandı. Siyah-beyazlıların Trabzon'daki son galibiyeti, 2020-2021 sezonunda aldığı 3-1'lik skorla geldi.

Kökçü forma giyemeyecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçta sakatlanan Orkun Kökçü, Trabzonspor karşısında sahada olmayacak. Kulüp, oyuncunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildiğini açıklamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte uyluk gerilmesi yaşayan Milot Rashica'nın sakatlığı da sürüyor.

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Mustafa Savranlar üstlenecek; mücadelenin 4. hakemi Mehmet Türkmen olacak.

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