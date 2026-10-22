Trabzonspor-Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında sahasında İskoçya temsilcisi Hearts ile oynayacak. Trabzonspor-Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak.
Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 158 müsabakanın 57'sinden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynadı.
Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 198 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Hearts ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 10. kez sahne alacak.
Mücadele saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
29 YIL SONRA İSKOÇYA TAKIM
Trabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya takımı ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, 1997-98 sezonunda UEFA Kupası 2. eleme turunda Dundee United ile karşılaşmıştı.
Karadeniz ekibi 12 Ağustos 1997'de sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanırken, 26 Ağustos'ta oynanan rövanş maçında 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.
EN FARKLI GALİBİYET 6-0
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.
Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.
Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.
Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.