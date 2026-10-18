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Spor Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor taraftarı önünde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Süper Lig'de 13 puanda olan Trabzonspor sahasında 15 puanı bulunan Beşiktaş'ı mağlup ederek sıralamada üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim maçında rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Vlahovic'in Trabzonspor karşısında sahada olması bekleniyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1

 

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.

Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'i yenen Beşiktaş, Tranzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve haftaya 13 puanla giriş yaptı.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR 2

 

KAPTAN ORKUN KARŞILAŞMADA YOK

Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak.

MİLLİ ARADAN SONRA 2 MAÇINI DA KAZANDI

Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla verilen aradan sonraki 2 maçını kazandı.

Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 ile geçen siyah-beyazlılar, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

Zorlu bir fikstürün içine giren Beşiktaş, önündeki 8 günlük sürede sırasıyla Trabzonspor, Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

KAPTAN ORKUN KARŞILAŞMADA YOK 3

 

GÖZLER VLAHOVİC'TE

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuşmayı bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor, dün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Trabzon deplasmanında forma giymesi beklenen Vlahovic, bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

MİLLİ ARADAN SONRA 2 MAÇINI DA KAZANDI 4

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