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Trabzon yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Trabzon

31 Mart 2019 yerel seçim Trabzon seçiminde son durum ne? Trabzon anket sonuçları açıklandı mı? Trabzon'da hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Trabzon Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. Karadeniz'in incisi olan Trabzon AK Parti'nin kalelerinden biri olduğundan Cumhur İttifakı Trabzon'da farklı bir sonuçla sandıktan çıkmak istiyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:52
Trabzon yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Trabzon

31 Mart 2019 yerel seçim Trabzon seçiminde son durum ne? Trabzon anket sonuçları açıklandı mı? Trabzon'da hangi parti önde? En son seçim anketleri 2019 verileri üzerinden yaklaşan 31 Mart 2019 yerel seçimleri için ışık tutulması bekleniyor. Trabzon Cumhur İttifakı açısından son derece önemli büyükşehirlerin başında gelmekte. Karadeniz'in incisi olan Trabzon AK Parti'nin kalelerinden biri olduğundan Cumhur İttifakı Trabzon'da farklı bir sonuçla sandıktan çıkmak istiyor.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 567 bin 815 seçmenin bin 946 sandıkta oy kullandığı Trabzon'da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. AK Parti ve MHP'nin ortak Trabzon Büyükşehir belediye başkan adayı Murat Zorluoğlu olurken, CHP İYİ Parti adayı Trabzon Büyükşehir belediye başkan adayı Atakan Aksoy oldu. 

Yerel seçim anketi 2019 sonuçları ne diyor?

ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayıMehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Trabzon yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Trabzon yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu % 59.5

CHP adayı M.volkan Canalioğlu % 24.9

MHP adayı Hüseyin Örs % 11.2

24 Haziran 2018 Trabzon genel seçim sonuçları

AK Parti % 56

CHP % 15.1

MHP % 13.5

İYİ Parti % 11.2 oy alırken AK Parti Trabzon’da 4 milletvekili çıkartırken, CHP ve İYİ Parti 1’er milletvekili çıkardı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:52
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