Trabzon BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ

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ESAS NO : 2026/1410

KARAR NO : 2026/1673

Davalı ALİ YALÇINKAYA,(T.C.No:29086651524) İsmail ve Mine oğlu 22/05/1989 doğumlu.

HÜKÜM :

Dairemiz kararının, tüm araştırmalara rağmen davalıya tebliği yapılamadığından, ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; 6100 sayılı HMK'nın 345/1 ve361/1 maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içinde Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine temyiz kanun yoluna başvurabileceği ve karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunduğu ihtar olunur. 28/10/2026

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Basın No: ILN02584560