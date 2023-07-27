TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/266 Esas, KARAR NO : 2023/119

Davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalılar Aslıhan Bayraktan ve diğerleri hakkında mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :



1-Davacının davasının kabulü ile, Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, İnönü Mahallesi, 758 Ada 26 Parsel sayılı 59,67 m² yüzölçümündeki taşınmazın Fen Bilirkişisi Adem ABDİOĞLU tarafından düzenlenen 13/12/2021 havale tarihli raporu üzerindeki krokide gösterilen tamamının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıt ve tesciline, 2-Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 449.911,80.-TL olduğunun tespitine, 3-Dava konusu taşınmazın mahkememiz tarafından tespit edilen kamulaştırma bedelinden Trabzon 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/26 Esas sayılı Acele Kamulaştırma dosyasında ödenen 372.937,50.-TL'nin mahsubu ile bakiye 76.974,30.-TL kamulaştırma bedelinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesine 6459 sayılı Kanun'un 6. Maddesi ile eklenen hüküm uyarınca dava 4 ay içinde sonuçlandırılamadığından, Anayasa Mahkemesi'nin 27.11.2020 tarihli 31317 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2018/104 E sayılı 2942 sayılı sayılı yasanın 10. Maddesinin değiştirilen 8. Fıkrasının iptaline yönelik kararı da nazara alınarak 07/11/2021 tarihinden karar tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılara hisseleri oranında derhal ödenmesine, tescil yönünden kesin, bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ya da mahkememize denk Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 09/03/2023 tarihinde verilen karar ile kararın davacı vekili tarafından 18/04/2023 tarihinde istinaf edildiğine dair istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adına tebligat yapılamayan davalı 30854351942 T.C. Kimlik nolu Aslıhan BAYRAKTAR'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/07/2023

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Basın No: ILN01867063