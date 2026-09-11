TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
KARAR NO : 2024/820
Davacı MİRAÇ TÜRKER ile davalı SARAH HANNEL aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davacının davasının KABULÜ ile; Trabzon ili Akçaabat ilçesi Darıca mahallesi/köyü, Cilt No:37 Hane No:270'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Hava'dan olma 18/01/1993 Trabzon doğumlu (T.C.No:20636693230) MİRAÇ TÜRKER ile Almanya vatandaşı Steffen Frank ve Christine'den olma 27/02/1993 Füssen doğumlu SARAH HAHNEL'in TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğden itibaren İKİ HAFTA içinde TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF KANUN YOLU açık olmak üzere24/12/2024 tarihli gerekçeli karar, adresi tespit edilemeyen davalı SARAH HANNEL'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/09/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02544610