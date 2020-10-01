Toplu taşıma ve otellerde yeni dönem başladı! HES kodsuz toplu taşımaya izin yok

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine ‘şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama’ ve ‘Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu iki ayrı genelge göndererek ülke genelinde şehir içi toplu taşımada ve tüm konaklama tesislerinde HES kodunu zorunlu kıldı. Şehirler arası yolcu taşımacılığında (uçak, tren, otobüs) uygulanan HES kodu sorgulamasının artık şehir içinde de uygulanması istenen genelgede alınan yeni tedbirler şöyle sıralandı: "



Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre edilecek.



Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar, elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları bir an önce tamamlayacak.



Kovid-­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.



Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, adli ve idari ceza kesilmesi ve suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­-İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili valilik/kaymakamlıkla paylaşılacak."



HES kodsuz konaklama yok



Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu konulu genelgesi kapsamında alınan tedbirler ise şunlar:



Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi) müşterilerden HES kodu istenecek ve sorgulama yapıldıktan sonra müşteri kabul edilecek.



HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, sorgulama sonucunda sadece tanılı ya da temaslı olmayan kişiler tesise kabul edilecek. Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, "Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması gereği oluşturulan "misafir izolasyon odalarına" yerleştirilecek.



Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise vali/kaymakamlar tarafından ilgili bakanlık genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.



Faaliyetten men edilecek



Genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesisleri il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilgili valilik/kaymakamlıkça 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek.