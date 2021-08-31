TOKİ, vatandaşın umudu oldu

Mehmet Safa CANAT / Hasan CANAT İSTANBUL

ARC 1453 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. “Müteahhitlik baba mesleğimizdir” diyerek sözlerine başlayan Çelik, “Biz 30 yıldır taahhüt sektöründe işler yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 100 tane devlet binası inşa ettik. Belli bir yaşa geldikten sonra kendi şirketimizi kurduk. 2016 yılından bu yana ARC 1453 İnşaat olarak inşaat sektöründe çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yılının son aylarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) bir ihalesini kazandık. Kütahya Simav Muradınlar Mahallesi’nde 315 konut ve bir ticaret merkezi inşa ediyoruz” dedi.

Simav’a yeni bir mahalle kuruyor

Kütahya Simav’daki TOKİ projesinin inşaatına mart ayında başladıklarını hatırlatan Çelik, şunları dile getirdi:

“Projemizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Simav Muradınlar Mahallesi’nde 315 konut ve 3 kapıcı dairesi yapıyoruz. Proje kapsamında içinde 4 dükkânın yer alacağı bir tane de ticaret merkezi bulunuyor. Projemiz 46 bin metrekare büyüklüğünde bir arazi üzerinde inşa ediliyor. Toplam 18 blok ve bir ticaret merkezinden oluşan projemiz bittiği zaman başlı başına bir mahalle olacak. Hem kaba hem ince inşaatımız devam ediyor. Şu anda 18 blok içerisinde 16. bloğun betonarme inşaatı devam ederken diğer 15 bloğun ise ince işçiliği sürüyor. Bilhassa altyapı çalışmalarını da hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. 315 dairenin yüzde 60’ı 2+1 87 metrekare olarak, yüzde 40’ı ise 3+1 105 metrekare olarak planlanmış. Projede standartların üstünde birinci sınıf kaliteli malzemeler kullanılıyor. Bilhassa TOKİ kaliteye çok önem veriyor. Tamamen TOKİ şartnamesinde belirtildiği üzere belli bir kalitenin üstündeki inşaat malzemelerini kullanarak imalatlarımıza devam ediyoruz. Resmi olarak 2022 yılının Ağustos ayında bitirmemiz gereken projemizi 2022 yılının Haziran ayında tamamlamayı hedefliyoruz.”

Dar gelirliler için nimet

TOKİ’nin çalışmalarına da değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kamu müteahhidi olarak bizim üzerimizde ülkemizdeki 80 milyon vatandaşın vebali olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Yaşadığımız sellerden, depremlerden ve afetlerden birtakım dersler çıkarmamız gerekiyor. Bu yüzden biz bu inşaatları yaparken vicdanımızla hareket etmeliyiz. TOKİ bizim yaptığımız işlerin bekçisidir. Onlar bizlere ne kadar doğru işler yaptırırlarsa bundan vatana daha güzel bir hizmet olamaz. TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için bulunmaz bir nimettir. TOKİ kâr amacı gütmeyen, dar gelirli vatandaşlar için kaliteli konutlar üreten bir kurumdur. Küçük meblağlarla tecrübeli müteahhitleri bir araya getirip kaliteli konutlar inşa etmektedir. Kaliteli konutları milletin menfaatine sunmaktadır. TOKİ, Türkiye’de bunu yıllardır tek başına başarıyla yapabilmektedir. Öte yandan TOKİ, Türkiye’nin dört bir yanında konutlar ve sosyal alanlar inşa eden bir kurum olmasının yanı sıra afetzedelerin de yaralarını sarmaktadır. Yaşadığımız her felâkette mağdur olan vatandaşların dertlerine derman olmak için elinden gelen bütün gayreti göstermektedir. Bu sayede TOKİ müteahhitlerin babası, vatandaşların umudu olmuştur.”

Başarılı projelere imza atılabilir

Çelik, Türk müteahhitlerinin yurt dışında da konutlar inşa etmeleri gerektiğini vurguladı. Çelik, “Eğer biz başka ülkelerde de konutlar yaparsak destan yazarız. Özellikle Libya ve Azerbaycan gibi ülkelerde devlet garantörlüğünde çok başarılı projelere imza atabiliriz. Devletimizin önderliğinde bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum. Devletimiz TOKİ’nin Türkiye’deki başarısını yurt dışına taşıyabilir. Bizler devletimizin olduğu her yerde Türk bayrağımızın altında gururla çalışırız” diye konuştu.

‘Mevzuat esnetilmeli’ çağrısı

Herkesin müteahhitlik yapmaması için birtakım yasal düzenlemeler getirildiğinin altını çizen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Örneğin bir bakkalın, bir manavın veya bir benzincinin herhangi bir iş bitirme belgesiyle faaliyet yürütmesi büyük sıkıntılar meydana getirdi. Çalışma Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitliğin yapı sistemini geliştirdi. Diyelim ki biz ARC 1453 İnşaat olarak bugüne kadar 15 bin metrekare büyüklüğünde konutlar inşa ettik. Buradan yola çıkarak iş tecrübemize göre bize 30 bin metrekarelik yapı ruhsatı veriliyor. 30 bin metrekare büyüklüğünde iş yapınca bu sefer de 60 bin metrekarelik yapı ruhsatı veriliyor. Yani devlet sizi asla asansöre bindirmiyor, sizi merdivenlerden çıkartmak için önünüze basamaklar koyuyor. Çünkü bir anda asansörle yüksek katlara çıkanlar aniden aşağıya düşebilir. Kısmi olarak bu konuda bir çözüm üretildiği için memnunuz. Biz şu an Kütahya’da inşa ettiğimiz 46 bin metrekarelik inşaattan dolayı 47 bin metrekare büyüklüğünde bir yapıya inşaat ruhsatı alamıyoruz. Böylece boyumuzun ölçüsünü bildiğimiz her ihaleye katılıp boşu boşuna masraf da etmiyoruz. Bu noktada kamu ihale mevzuatının biraz esnetilmesinden yanayız. Şöyle ki yüzde 100 iş deneyimi isteniyor. Neden yüzde 80 iş deneyimi talep edilmiyor? Hâlbuki inşa ettiğimiz bir projeyi yüzde 100 deneyimle bitirmişken diğer yüzde 80 düzeyindeki projemizle iş hacmimizi biraz daha yüksek seviyelere çıkartabiliriz. ”

Haddimizi bilerek iş yapacağız

ARC 1453 İnşaat’ın gelecekteki hedeflerinden de bahseden Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim uzmanlık alanımız genellikle üstyapı projeleri üzerinedir. Projelerimizde de istikrarlı olmaya özen gösteriyoruz. Yaşımız genç olduğu için vatanımıza ve milletimize ciddi anlamda hizmet etmek istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl bir önceki yıla nazaran iş hacmimizi yüzde 100 arttırarak büyüyebiliriz. Hızlı bir şekilde büyümeye karşıyız. Örneğin bu yıl 1 liralık iş yapmışsak seneye bunu 2 liraya çıkarmamız gerekiyor. İstihdam olanaklarını da arttırarak hedeflerimize doğru ilerlemek niyetindeyiz.”