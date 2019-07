TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi nedir? Gayrimenkul satış sözleşmesi ne zaman imzalanır?

TOKİ'ye başvurup kura sonucunda ismi çıkan vatandaşlar TOKİ'den çıkan evlerine kavuşması için hangi prosedürlerin uygulandığını merak etmekte. TOKİ tarafından konut sahiplerine doldurulan gayrimenkul satış sözleşmesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından TOKİ konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlar temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Peki TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi nedir? TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi ne zaman imzalanır? TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesinin konusu nedir? TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi nasıl doldurulur?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800-Bilkent/Ankara) (Sözleşmede “İDARE” olarak anılacaktır.) ile adresinde ikamet eden (Sözleşmede “ALICI” olarak anılacaktır.) arasında şartları aşağıda belirtilen bir GAYRİMENKUL Satış Sözleşmesi yapılmıştır. İDARE mülkiyetinde bulunan ve İDARE’ce satışa sunulan arsalar bu sözleşmede “GAYRİMENKUL” münhasıran satış işlemlerinde vekil sıfatıyla hareket eden “Emlak Yönetim Hizmetleri ve Tic. A.Ş.” sözleşmede “FİRMA” satışı vadeli olarak gerçekleştirilen arsaların ödemelerinin takibini yapan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş” sözleşmede BANKA olarak anılacaktır.

TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesinin konusu nedir?

İDARE mülkiyetinde bulunan arsaların satışı, işbu sözleşme hükümleri gereğince yürütülür. Sözleşmenin konusu, aşağıda özellikleri belirtilen GAYRİMENKUL’ün işbu sözleşmede öngörülen şartlarla ALICI’ya satışıdır.

Birinci taksit ayının 15. günü ve müteakip taksitler de ait oldukları ayın en geç 15.günü ALICININ BANKA nezdindeki vadesiz hesap numarasına taksitlerin %0,4 (Binde Dört) BANKA komisyonu ve komisyonun BSMV’si ile birlikte yatırılır. (Satış sözleşmesi imzalandıktan sonra BANKA tarafından aylık taksit miktarları ve taksitlerin yatırılacağı banka hesap numarası alıcıya Bankadaki vadesiz hesabında kayıtlı cep telefonuna SMS yoluyla bildirilecektir.)

Her takvim yılının 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır. Her altı aylık dönemin başında (Ocak -Temmuz) o dönemde geçerli olacak aylık taksit miktarı, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, bir önceki altı aylık TÜİK tarafından belirlenen Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) artış oranlarına göre, her dönem için artış oranına göre yeniden hesaplanarak, BANKA tarafından ALICI’ya SMS ile bildirilir (Satış listesinde belirtilen vade sayısına ve satış sözleşme tarihine bağlı olarak yapılan düzenli aylık ödemelerde 6 AYLIK ÜFE oranı maksimum % 6 oranında arttırılacaktır. ÜFE negatif gerçekleştiğinde indirim yapılmayacaktır) İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmez.

TOKİ gayrimenkul satış sözleşmesi için tıklayınız

