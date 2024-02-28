TİREBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/441 Esas,

KARAR NO : 2017/398

İLAN

Giresun İli, Tirebolu İlçesi, Düzköy Köyü 120 ada 19 parselde kain taşınmazın tamamının 01/11/2016 havale tarihli bilirkişi heyet raporunda belirtildiği üzere kamulaştırma bedelinin 39.672,70 TL olarak TESPİTİNE, Giresun İli, Tirebolu İlçesi, Düzköy Köyü 120 ada 18 parselde kain taşınmazın tamamının 01/11/2016 havale tarihli bilirkişi heyet raporunda belirtildiği üzere kamulaştırma bedelinin 52.891,91 TL olarak TESPİTİNE, Dava konusu 120 ada 18 parsel ve 120 ada 19 parsel sayılı taşınmazların tamamının tapularının İPTALİ ile tapudan YOL OLARAK TERKİNLERİNE, dair 21/12/2017 tarihli karar Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av.Burçak Kalay tarafından 09/01/2018 tarihinde istinaf edilmiştir.

İşbu ilanın karar ve istinaf dilekçesi olarak davalı Ömer HACIALİOĞLU'na tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.19/02/2024

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Basın No: ILN01991854